Carlos Bolsonaro publica vídeo com mapa de SC e sinaliza candidatura ao Senado

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) intensificou rumores sobre sua possível candidatura ao Senado Federal por Santa Catarina nas eleições de 2026. Em um vídeo publicado recentemente, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro surge exibindo o mapa do estado catarinense, que estava fixado na parede do seu gabinete, e comenta sobre sua relação com o território. Na última sexta-feira (4/6), ele também participou de um evento do Partido Liberal na capital, Florianópolis.

Na gravação, Carlos mostra diplomas de cursos de tiro que obteve ao longo da sua trajetória e aponta para pontos estratégicos do mapa de Santa Catarina. Entre os locais destacados, está Antônio Carlos, onde ele menciona ter realizado um “curso de tiro na montanha”.

Além disso, outras cidades como Florianópolis, Biguaçu, Balneário Camboriú e Blumenau aparecem sinalizadas. Essas cidades, segundo os apoiadores, representam áreas com maior número de eleitores e são vistas como regiões-chave para a possível candidatura de Carlos ao Senado.

Nos comentários do vídeo, a adesão de seus seguidores é clara, com manifestações de apoio como “olha o mapa de SC, ali” e “nosso futuro senador”. "SC está com você, Bolsonaro", escreveu outro seguidor.

Segundo fontes ligadas ao PL de Santa Catarina, a publicação faz parte de uma estratégia mais ampla para consolidar a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado, uma das duas vagas em disputa no estado nas eleições de 2026.

Desde o fim de junho, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem se reunido com o governador de Santa Catarina e presidente do PL estadual, Jorginho Mello, com o objetivo de viabilizar a candidatura do filho.

Vale lembrar que, em 2022, o PL também apostou em outro nome do Rio de Janeiro, Jorge Seif Junior, que conseguiu conquistar uma vaga no Senado. Essa estratégia de "importação" de candidatos, no entanto, tem gerado controvérsias, especialmente entre setores como o industrial.

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), por exemplo, se manifestou publicamente contra a ação de Carlos Bolsonaro. Em nota, a entidade afirmou que o estado “não precisa importar políticos de outras regiões” e defendeu que o processo eleitoral deve priorizar nomes locais.

Ainda assim, o movimento nas redes sociais mostra que, por enquanto, Carlos Bolsonaro segue recebendo apoio significativo de uma parte da população catarinense, com o PL local se movimentando para transformar esse apoio em uma candidatura viável para as urnas de 2026.

