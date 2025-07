Bolsonaro recebe "com alegria" apoio de Trump nas redes sociais

Após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciar nesta segunda-feira (7/7), na rede social Truth Social, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que recebeu "com muita alegria" a manifestação de apoio. Na ocasião, Trump disse estar acompanhando a "caça às bruxas" contra Bolsonaro e declarou que “o julgamento dele deve ser nas urnas”. No entanto, o presidente foi declarado inelegível em 2023 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e responde a ações no Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para Trump, o Brasil está fazendo uma “coisa terrível” no tratamento dado a Bolsonaro e afirmou que ele, “assim como o mundo”, está acompanhando “como eles (o STF) não fizeram nada além de ir atrás dele (Bolsonaro), dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano!”.

Em resposta, Bolsonaro comparou sua situação jurídica à enfrentada por Trump nas eleições americanas de 2020, quando o republicano perdeu para Joe Biden e, posteriormente, alegou fraude na votação — assim como Bolsonaro contestou o resultado das eleições presidenciais de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente chegou a chamar o processo sobre a tentativa de golpe, no qual é réu no STF, de “aberração jurídica”.

“Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica (lawfare), clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso”, disse Bolsonaro. “Agradeço ao ilustre presidente e amigo. Vossa excelência passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu, para o bem dos Estados Unidos e de dezenas de outros países verdadeiramente democráticos”, destacou.

Lula reage

Conforme divulgado pelo Correio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu à manifestação de Trump. Por meio de nota, afirmou que “a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros”.

“Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito”, completou.