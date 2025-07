Políticos usam as redes para comentar ação contra Bolsonaro

A ação contra Bolsonaro, que aponta coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, gerou comoção entre os políticos bolsonaristas e de oposição - (crédito: AFP)

Após operação da Polícia Federal na casa de Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (18/7), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares, incluindo uso de tornozeleira eletrônica, ao ex-presidente. A decisão, que aponta coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, gerou comoção entre os políticos bolsonaristas e de oposição.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Fica firme, pai, não vão nos calar!”, escreveu o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), filho “01” do ex-presidente, no X. Já Eduardo, deputado licenciado, marcou o presidente Donald Trump em postagem que alega que “Alexandre de Moraes redobrou a aposta” contra o pai.

Fica firme, pai, não vão nos calar!

A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas.

Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de… pic.twitter.com/sQTWoMpoPm — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 18, 2025

“Busca e apreensão, tornozeleira, proibição de falar com embaixadores, diplomatas e até com o próprio filho Eduardo. Isso tudo um dia após Bolsonaro receber uma carta de apoio de Trump”, diz o post do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Ele afirma ainda que a “Venezuela está com inveja”.

Moraes retira sigilo: confira principais pontos da decisão contra Bolsonaro

O parlamentar ainda fez comparações com a condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que Nikolas alegou nunca o ter visto "proibido de falar com alguém, usando tornozeleira ou sem ter acesso às redes sociais". Lula foi preso em 2018 e passou 580 dias (um ano e sete meses) na prisão, em Curitiba. Durante o período, ele foi proibido de ir ao velório do irmão e a conceder entrevista à Folha de S.Paulo.

Lula foi condenado em três instâncias e posteriormente preso. Nunca o vi proibido de falar com alguém, usando tornozeleira ou sem ter acesso às redes sociais. Ele ainda chegou a conceder entrevista de dentro da prisão. Na democracia relativa as coisas são bem diferentes. July 18, 2025

Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante alegou que “não há crime, não há condenação, não há prova” contra Bolsonaro. “Só há um ‘delito’: enfrentar o sistema”, diz publicação no X, que alega censura.

Colocaram tornozeleira em Bolsonaro.

Mas não há crime, não há condenação, não há prova.



Só há um “delito”: enfrentar o sistema.



Agora ele está proibido de:

• usar redes sociais

• sair de casa à noite

• falar com embaixadores

• conversar com aliados



Isso não é justiça. É… — Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) July 18, 2025

O presidente nacional do PT, senador Humberto Costa (PT-PE), afirmou que “a ação policial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro escancara o nível de envolvimento dele em tramas antidemocráticas”. “Diante do avanço das investigações, há indícios que ele preparava sua fuga. Não é atitude de quem confia na própria inocência”, escreveu.

A ação policial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro escancara o nível de envolvimento dele em tramas antidemocráticas. Além de atentar contra as instituições, Bolsonaro teria trabalhado ativamente para prejudicar o Brasil com sanções internacionais. — Humberto Costa (@senadorhumberto) July 18, 2025









































Nas redes sociais, a deputada Erika Hilton (PSol-SP) declarou que "o Brasil não se amedrontou e nossa Justiça não se acovardou, pois todo o medo e covardia estão reservados para Jair Bolsonaro e seus aliados". A parlamentar ainda contou que viu pessoas comprando “kit churrasco” para comemorar a decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Expectativa da família Bolsonaro: o povo apoiando as tarifas do Trump, pedindo liberdade pra Bolsonaro e se virando contra o Presidente Lula.



Realidade: é 11 horas da manhã e já vi gente comprando kit churrasco pra comemorar que colocaram uma tornozeleira no Bolsonaro. — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) July 18, 2025

O deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) declarou que "a hora da verdade está chegando".

A hora da verdade está chegando. Tic, tac... pic.twitter.com/gHdHHkhWXa — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 18, 2025

Decisão do STF determina o uso de tornozeleira eletrônica. O ex-presidente também não poderá usar redes sociais, se comunicar com outros réus no Supremo, — incluindo o filho Eduardo Bolsonaro, acusado de buscar sanções contra o Brasil junto ao governo dos Estados Unidos — com embaixadores e diplomatas estrangeiros e deve cumprir recolhimento domiciliar de 19h às 6h.