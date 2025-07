Michelle se pronuncia após ação da PF contra Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se pronunciou após ação da Polícia Federal (PF) na residência dela e de Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (18/7). No Instagram, a presidente do PL Mulher publicou referência a trecho bíblico.

“Senhor, te amarei e te louvarei por todos os dias da minha vida. Feliz é a nação cujo Deus é o senhor!”, escreveu. Peça importante para o PL na disputa eleitoral de 2026, Michelle costuma publicar trechos bíblicos e usar o termo “mulher de bem” nas publicações.

Além de Michelle, os filhos de Flavio, Carlos e Eduardo se pronunciaram sobre as medidas cautelares determinadas contra o pai nesta sexta.

“Como filho, não é fácil ver o homem que mais admiro sendo tratado dessa forma”, escreveu Carlos. Em publicação no X, ele alega ainda que é “impossível não se revoltar” enquanto, segundo ele, “milhares de brasileiros são injustamente censurados, presos, condenados com penas desproporcionais, exilados e em alguns casos até mesmo mortos, simplesmente por apoiar meu pai e discordar desse sistema podre”.



























Já Flavio afirmou que “proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes para tomar medidas totalmente desnecessárias e covardes”.

De acordo com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-presidente está impedido de se comunicar com outros réus na Corte, o que inclui o filho Eduardo Bolsonaro.

A decisão determina ainda o uso de tornozeleira eletrônica e o impedimento de usar redes sociais e se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros. O ex-presidente também deve cumprir recolhimento domiciliar de 19h às 6h.

