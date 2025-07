Zema sobre operação contra Bolsonaro: "Isso é abuso de poder"

Governador Romeu Zema presta solidariedade à família de Jair Bolsonaro após a Polícia Federal fazer operação na casa do ex-presidente - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O governador Romeu Zema (Novo) classificou como absurda a operação da Polícia Federal (PF) na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (18/7).

Minha solidariedade à família Bolsonaro. O Brasil precisa de liberdade, não de perseguição. pic.twitter.com/r7l8pSH3IA — Romeu Zema (@RomeuZema) July 18, 2025

"O Brasil virou um tribunal de exceção, e o réu é sempre o mesmo: quem não concorda com o sistema. A perseguição contra Jair Bolsonaro chegou hoje a um novo absurdo. Impedir um pai de família falar com o próprio filho, censurar as redes sociais dele... Isso não é justiça, é abuso de poder", afirmou o mineiro em vídeo divulgado nas redes sociais.

O ministro da Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou uma série de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, com recolhimento das 19h às 6h no dias de semana e aos finais de semana; não ter contato com outros réus; nem ter acesso às redes sociais.









































O ex-presidente também está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros.









































Em novembro de 2024, ele disse que poderia se refugiar em uma embaixada caso tivesse prisão decretada. No carnaval de 2024, Bolsonaro passou alguns dias hospedado na da Hungria, após suspeita de que poderia ter sua prisão decretada.

"Minha solidariedade à toda a família Bolsonaro. O Brasil não pode aceitar que o sistema judicial seja usado para calar opositores e intimidar quem pensa diferente", concluiu Zema em seu vídeo.

Bolsonaro responde na Justiça por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, organização criminosa e deterioração de patrimônio tombado.