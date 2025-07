Eduardo Bolsonaro diz que "não trabalha sozinho" e ameaça Moraes: "Visto foi só o começo"

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) usou o próprio canal do YouTube para comentar, em transmissão ao vivo veiculada neste domingo (20/7), assuntos relacionados à situação política do Brasil, a que chama de “várzea de país”. Os comentários, que incluem ameaças a Alexandre de Moraes, vem depois de despacho de sábado (19/7) em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) afirma que o parlamentar, investigado, “intensificou condutas ilícitas” após a aplicação de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Leia também: Entenda a longa atuação de Eduardo Bolsonaro contra Moraes nos EUA

Entre outros assuntos, Eduardo afirma que a conduta que tem nas redes sociais, questionada pelo magistrado, não é “antidemocrática” e critica o fato de alguém que teria se dito ofendido com publicações ser o responsável por julgar ele e o pai.

Nas plataformas digitais, o deputado zombou do cancelamento do visto americano do ministro do STF e o chamou de “gângster de toga”; e, em entrevista à CNN, citou vingança contra a corte. Embora a licença da Câmara dos Deputados da qual usufrui termine neste domingo (20/7), o parlamentar, que segue nos Estados Unidos, diz que a reclamação é “totalmente ilegal” devido à imunidade do cargo. Ele afirma que, por conta disso, não teria condições de voltar ao Brasil e se considera “exilado”. Leia também: Entenda o que acontece agora com o fim da licença de Eduardo Bolsonaro

“O ideal seria ele (Moraes) fora do STF”, declara. “Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário e eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação. Coloca todo a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio (secretário de Estado dos EUA).”

Ele ameaça o magistrado ao falar que ele não vai fazer isso por já ter tomado “sabão da Interpol” e dos Estados Unidos, e demonstra fé na impunidade ao brincar com a situação. “Aproveita e coloca isso no inquérito”, ironiza. “Cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo, não deixa eu saber não, hein, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui.” Leia também: Eduardo Bolsonaro agradece Trump por revogação do visto de Moraes: "Tem muito mais por vir"

Eduardo diz que considera “honra” ser perseguido pelos poderes brasileiros. “Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua e me honram e dignificam meu trabalho. Isso é que é satisfação.” Apesar disso, afirma que o que busca “não é notoriedade nem holofote” e reitera que “a guerra não acabou”.

Ele diz que o que ele chama de adversários “só se deram conta das coisas quando já estava tudo encaminhado” — inclusive os vistos americanos desses opositores cancelados por meio de negociação feita por ele. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Reforça, também, que o recado de “vingança” passado em manifestações anteriores foi “para Alexandre de Moraes” e chama o ministro do STF de “psicopata”. “Eu queria ter a certeza de que ele soubesse que a gente não vai recuar”, afirma. “Quando eu falo a gente é porque eu não trabalho sozinho, tá?”

O deputado reitera que não se importa com o fato de as críticas poderem abalar a popularidade dele, que pode “se apresentar para os cargos de senador, talvez até presidente”. Leia também: Eduardo Bolsonaro: "Se Brasil não resolver crise, não haverá eleição em 2026"

Ele afirma que não está nos EUA a fim de negociar apenas pelo ex-presidente, mas para lutar “por justiça” em nome de “centenas de pessoas presas sem nenhum merecimento”, referindo-se aos condenados por atos golpistas do dia 8 de janeiro.