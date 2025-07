Bolsonaro permanece em casa no domingo após colocar tornozeleira eletrônica

Na manhã deste domingo (20/7), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permaneceu em casa, no Jardim Botânico. Não houve visitas, nem saídas da residência do político, que está sob medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde sexta-feira (18).

Ao Correio, vizinhos relataram que a véspera do fim de semana, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e outras restrições, foi marcada por intensa movimentação na casa do ex-presidente. Segundo eles, o fluxo de veículos e a presença de pessoas no local chamou a atenção. Já no fim de semana, o movimento diminuiu consideravelmente, e Bolsonaro não foi visto fora de casa. Apenas seguranças e a agentes Polícia Militar faziam ronda na região.

Entrada do condomínio Solar de Brasília, onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

“Agora pela manhã, não houve movimentações na casa dele (Jair Bolsonaro), não há nenhum carro na porta e ele não saiu de casa. O condomínio está tranquilo. A presença dele tem sido indiferente”, certificou um morador.

“Mesmo no condomínio, quando ele sai é com escolta, alguns carros blindados. Mas nesses dias ele não apareceu”, disse outro morador, que preferiu não se identificar. Ele ainda afirmou que Bolsonaro aparenta estar abalado e tem evitado circular pela área.

A reportagem do Correio interfonou na casa do ex-presidente na manhã deste domingo. Jair Bolsonaro atendeu pessoalmente e confirmou estar em casa, mas afirmou que não vai se pronunciar à imprensa.



Determinação do STF

As medidas cautelares foram impostas no âmbito do inquérito que apura a atuação de Bolsonaro e aliados em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Entre as restrições, estão a obrigação do uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento do passaporte, a proibição de sair de casa no período noturno, de utilizar redes sociais, conceder entrevistas e manter contato com outros investigados.

Ao justificar a imposição de medidas cautelares a Bolsonaro, Moraes afirmou que o ex-presidente “confessou” o crime de extorsão contra Justiça brasileira ao associar fim do tarifaço imposto por Trump à anistia dos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e também àqueles que estão respondendo à ação que corre no STF.

Para o ministro, o ex-presidente pode ter cometido os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação que envolve organização criminosa e atentado à soberania nacional.

A tornozeleira foi instalada ainda na noite de sexta-feira, na própria residência do ex-presidente, por agentes da Polícia Federal. Desde então, Bolsonaro segue sob monitoramento e cumpre, até o momento, as determinações judiciais.

