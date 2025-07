Marcos do Val grava vídeo em Orlando e diz que não fugiu do Brasil

Senador alega que não está fugindo, mas passeando com a filha no parque Universal Orlando - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador bolsonarista Marcos do Val (PL-ES) publicou, nesta sexta-feira (25/7), vídeo em frente a resort em Orlando, nos Estados Unidos. O parlamentar, alvo de investigação por tentativas de anular as eleições presidenciais de 2022 e de inquérito que apura ataques a investigadores da Polícia Federal (PF), estava impedido de deixar o país. Em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou medidas cautelares e apreendeu o passaporte do investigado.

No vídeo, Do Val alega que não está fugindo, mas passeando com a filha no parque Universal Orlando. O político usou o passaporte diplomático para burlar a decisão do STF e sair do Brasil por Manaus.

Embora as medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes também ordenassem a apreensão do documento, ele não foi encontrado na operação da PF nos endereços do congressista em Vitória. Segundo Do Val, o passaporte diplomático estaria no gabinete dele em Brasília.

A publicação do senador alega ainda que Moraes soube, com 15 dias de antecedência, informações sobre o destino da viagem, número do voo, hotel que estaria hospedado e os ingressos que comprou. Em 15 de julho, o parlamentar enviou pedido ao STF para viajar a Orlando, mas a corte negou a solicitação.

Decisão do ministro Alexandre de Moraes, proferida em 16 de julho, considera que não existiam medidas para revogar as medidas cautelares, visto que a investigação ainda está em curso. Segundo a Folha de S.Paulo, a intimação só chegou ao senador na quinta-feira (24/7), quando já havia desembarcado em Miami.

Em vídeo publicado ainda na quinta, o parlamentar anunciou que estava nos EUA e que o país teria acolhido ele como cidadão americano. Não há informações oficiais sobre o suposto reconhecimento de cidadania citado.