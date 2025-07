EUA querem dominar países do Sul global, diz líder do PT

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), criticou nesta terça-feira (29/7) o que chamou de “imperialismo” do governo norte-americano. A declaração de Lindbergh se deu depois que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, criticou a justiça colombiana pela condenação, ontem (28), do ex-presidente Álvaro Uribe por fraude processual e suborno de testemunhas.

Lindbergh afirmou que os Estados Unidos querem impor ao Sul global uma agenda de dominação política e econômica e fez um paralelo entre as opiniões de Marco Rubio sobre a Justiça colombiana e a tentativa de interferência de Donald Trump (Republicano) no processo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Assim como fazem com o STF no Brasil, querem impor ao Sul global a regra de dois pesos e duas medidas: quando punimos crimes praticados por seus aliados, dizem que é perseguição e exigem submissão. Isso é cortina de fumaça para seu real interesse em jogo: dominação político-econômica. Basta!”, escreveu o líder do PT em seu perfil no X.

“É grave e inaceitável que um representante do governo norte-americano tente deslegitimar uma decisão judicial soberana, num país com separação de Poderes e devido processo legal. É o velho imperialismo como estágio superior do capitalismo”, disse o parlamentar.

As falas se dão em um momento em que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso tentam dialogar com Donald Trump para reverter o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos. Um grupo de senadores — assim como o chanceler Mauro Vieira — está no país para tentar negociar.

Uribe condenado

O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, 73 anos, foi condenado por fraude processual e suborno de testemunhas em um caso que o ligava a grupos paramilitares. Segundo a juíza Sandra Heredia, que condenou Uribe, o ex-presidente teria orientado seu advogado a beneficiar testemunhas que depusessem a seu favor.

Em seu perfil no X, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que Uribe não cometeu crime algum. “O único crime do ex-presidente colombiano Uribe foi lutar e defender sua pátria incansavelmente. A instrumentalização do Judiciário colombiano por juízes radicais agora estabelece um precedente preocupante”, comentou.

Former Colombian President Uribe’s only crime has been to tirelessly fight and defend his homeland. The weaponization of Colombia’s judicial branch by radical judges has now set a worrisome precedent. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 28, 2025

