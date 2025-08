Lula diz que vai ligar para Trump, mas para convidá-lo para COP30: "Ele não quer falar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pretende convidar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a COP30, marcada para novembro de 2025, em Belém (PA). O evento reunirá chefes de Estado e representantes de todo o mundo para discutir ações contra as mudanças climáticas.

“Eu não vou ligar para o Trump para comercializar, não, porque ele não quer falar. Mas eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para a COP, porque quero saber o que ele pensa da questão climática”, declarou Lula, em tom irônico, durante a 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o “Conselhão”, realizada nesta terça-feira (5/8) no Palácio Itamaraty.

O petista afirmou que também pretende entrar em contato com outros líderes internacionais, como Xi Jinping (China) e Narendra Modi (Índia). “Só não vou ligar para o Putin porque o Putin não está podendo viajar”, acrescentou, fazendo referência às restrições internacionais enfrentadas pelo presidente russo.

A fala de Lula veio minutos após ele criticar diretamente o republicano por medidas comerciais recentes. O presidente brasileiro lamentou a imposição de tarifas de 50% a produtos brasileiros exportados para os EUA, anunciadas por Trump. “Ele não tinha o direito de taxar o país da forma que fez”, protestou o petista.

O líder brasileiro classificou a decisão como uma penalização injusta ao Brasil e afirmou que o governo federal adotará medidas legais para proteger os produtores nacionais. “Nós não podemos aceitar que o povo brasileiro seja punido. Diante do tarifaço, o compromisso do governo é com o povo brasileiro. Vamos recorrer a todas as medidas cabíveis, a começar pela OMC [Organização Mundial do Comércio], para defender os nossos interesses”, afirmou.

A declaração de Lula ocorre em um momento de crescente tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, especialmente diante do retorno de políticas protecionistas em Washington. A postura sinaliza um esforço diplomático duplo: por um lado, ampliar o diálogo global em torno da questão climática, e por outro, reagir às medidas econômicas que afetam a indústria nacional.

A COP30 é considerada uma oportunidade estratégica para o Brasil assumir protagonismo internacional na pauta ambiental. Ao convidar lideranças globais, inclusive aquelas mais céticas em relação às mudanças climáticas, Lula demonstra intenção de tornar o evento um espaço de debate político e não apenas técnico.