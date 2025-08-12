Justiça determina penhora de R$ 111 mil das contas de Frota, mas encontra só R$ 0,90 

A justiça verificou seis contas bancárias do vereador da cidade de Cotia (SP), mas encontrou saldo apenas em uma - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Por Junio Silva - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) solicitou, na segunda-feira (11/8), a penhora de R$ 111,6 mil da conta bancária do vereador e ator Alexandre Frota (PDT-SP) para pagar uma indenização por danos morais. No entanto, apenas R$ 0,90 foram encontradas nas contas do político.

O motivo da ordem judicial é o processo de indenização por danos morais no qual Alexandre Frota foi condenado a pagar R$ 50 mil ao ex-dirigente do Partido dos Trabalhadores (PT) Gerson Florindo de Souza, de Ubatuba (SP), por compartilhar informações falsas em 2018.

A justiça verificou seis contas bancárias do vereador da cidade de Cotia (SP), mas encontrou saldo apenas em uma — no valor de R$ 0,90. Frota, que já estrelou novelas nos anos 1990 e foi eleito deputado federal em 2018, declarou falência em 2022.

Ao portal g1, o vereador confirmou o pedido de penhora e o valor encontrado na conta bancária. “Estamos sempre seguindo a lei e jogando o jogo conforme as regras, e está tudo certo”, declara.

O pedido de bloqueio veio sete anos após Frota publicar um vídeo intitulado “A maracutaia do PT e do Haddad” nas redes sociais. Na publicação, ele acusa Gerson Florindo de Souza de ter se passado por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para xingar o então candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad.

O vídeo foi desmentido por Gerson, que se encontrava em Ubatuba no dia em que a gravação foi feita. Na ocasião, Frota também divulgou a foto de urna e o número de votação de Gerson do período em que foi candidato a vereador em 2008. O vídeo chegou a atingir mais de 15 mil visualizações no X, antigo Twitter, e mais de 450 mil no Youtube.

A justiça determinou que a defesa de Gerson se manifeste sobre o prosseguimento da ação judicial em até 15 dias, sob risco de arquivamento do processo.

O Correio entrou em contato com a assessoria do vereador Alexandre Frota, mas até o momento não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.