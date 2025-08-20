Eduardo xingou Bolsonaro e ameaçou abandoná-lo após ser chamado de "imaturo"

Conforme noticiado pelo g1, Eduardo, de acordo com mensagens analisadas pela Polícia Federal (PF) demonstrou irritação diante das falas do pai. Por isso, proferiu falas de baixo calão e até xingamentos contra Jair - (crédito: Sergio Lima/AFP)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) xingou o pai, Jair Bolsonaro, e ameaçou abandoná-lo após o ex-presidente o ter chamado de "imaturo" em uma entrevista. As mensagens foram recuperadas do celular de Bolsonaro pela Polícia Federal.

As informações constam em relatório entregue ao Superior Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (20/8). Na entrevista ao site Poder360, Bolsonaro comentou sobre o conflito entre o filho Eduardo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende", diz Eduardo. "VTNC seu ingrato do caralho", completa na mensagem seguinte.

Na entrevista, publicada na semana em que Eduardo Bolsonaro fez 41 anos, o pai Jair diz que o filho "não é tão maduro assim". As mensagens enviadas por Eduardo mostram a revolta. "Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fuder é vc E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI!", escreveu.

Logo após o sermão, Eduardo manda Bolsonaro ter "responsabilidade". O ex-presidente respondeu o filho com dois áudios, que a Polícia Federal não conseguir recuperar.

Segundo a PF, Eduardo teria se preocupado com declarações de Jair em demonstrações de apoio a Tarcísio, e na maneira como o ato refletiria na situação dele nos Estados Unidos.

"Agora ele (Tarcísio) quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma "solução Tarcísio" passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima", complementou Eduardo.

Mensagens de Eduardo Bolsonaro enviadas ao pai, Jair Bolsonaro (foto: ReproduÃ§Ã£o/PF)

Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela PF

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por coação na ação penal de golpe de Estado, processo no qual o ex-presidente é réu.

A investigação identificou intensa atividade de Jair Bolsonaro na produção e propagação de mensagens para as redes sociais, em afronta à medida cautelar imposta anteriormente. A partir da restauração de dados salvos em backup, a PF também identificou mensagens apagadas de Eduardo e do pastor Silas Malafaia para Jair Bolsonaro.

De acordo com o relatório entregue ao Superior Tribunal Federal (STF), após a ativação de um novo celular em julho, Bolsonaro recebeu uma mensagem do pastor pedindo para que ele “disparasse” vídeos nas redes sociais. Malafaia agora é alvo de busca e apreensão, além de retenção do passaporte.