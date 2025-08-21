"Bolsonaro nunca cogitou sair do Brasil", diz Wajngarten

O ex-secretário de Comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fábio Wajngarten, afirmou que o ex-presidente "nunca cogitou sair do Brasil". A Polícia Federal encontrou no celular do ex-presidente um documento de 33 páginas com o pedido de asilo político a Javier Milei, presidente da Argentina.
"Jair Bolsonaro nunca cogitou deixar o Brasil. Como ele mesmo sempre disse, o telefone dele, bem como do seu ajudante de ordens, sempre foram 'aeroportos de mensagens' e ou 'muros de lamentações' sem nenhuma opinião muito menos adjetivação. Essa é a verdade o resto é vazamento criminoso para dividir e constranger", escreveu Wajngarten na rede social X nesta quinta-feira (21/8).
O Presidente @jairbolsonaro NUNCA cogitou deixar o Brasil.— Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 21, 2025
Como ele mesmo sempre disse, o telefone dele, bem como do seu ajudante de ordens, sempre foram “aeroportos de mensagens” e ou “muros de lamentações” sem nenhuma opinião muito menos adjetivação.
Essa é a verdade o resto…
Na quarta-feira (20/8), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República o relatório final da Polícia Federal que aponta a prática de crimes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), visando interferir no julgamento da ação penal em curso na Corte por tentativa de golpe de Estado.
Moraes determinou que a defesa do ex-presidente preste esclarecimentos no prazo de 48 horas sobre o descumprimento de medidas cautelares, a reiteração de condutas ilícitas e a existência de risco de fuga.
