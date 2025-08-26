PGR defende reforço de policiamento perto da casa de Bolsonaro

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, com uso de tornozeleira eletrônica - (crédito: EVARISTO SA /AFP)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou, na segunda-feira (25/8), parecer a favor do reforço de policiamento nas proximidades da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o magistrado receber uma cópia do pedido inicial, que foi encaminhado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Segundo o parlamentar, a medida é necessária para garantir a “aplicação da lei penal”, pois Bolsonaro teria um "plano de fuga pra se asilar na Embaixada dos Estados Unidos", que fica a cerca de 10 minutos de distância da casa do ex-presidente.

De acordo com PGR, a PF poderá aumentar a vigilância nas proximidades da residência de Bolsonaro. “Parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança”, pontuou a procuradoria.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, com uso de tornozeleira eletrônica. Ele e mais sete aliados, que são réus do núcleo 1 da trama golpista, serão julgados pela Primeira Turma do SFT em 2 de setembro.

Entenda a situação jurídica de Bolsonaro

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi decretada em 4 de agosto.

A medida foi tomada diante do descumprimento de medidas cautelares já impostas pelo STF. A prisão está sendo cumprida na residência de Bolsonaro, em Brasília.

Ele não pode receber visitas, a não ser de seus advogados e de outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. O ex-presidente também está proibido de usar aparelho celular, diretamente ou por meio de terceiros.

Bolsonaro responde pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O julgamento de Bolsonaro e aliados que integram o chamado "núcleo 1" da trama golpista começa em 2 de setembro, no STF.

Com informações da Agência Brasil*