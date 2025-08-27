Condomínio onde Bolsonaro está preso alerta sobre privacidade e uso de drones

Condomínio Solar de Brasília afirmou que o sobrevoo de drones deve respeitar os direitos constitucionais quanto à privacidade e à intimidade - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O condomínio Solar de Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mora e cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, divulgou duas notas aos moradores neste mês sobre regras de uso responsável de drones, privacidade e a entrada e saída de pessoas no local.

Em mensagem divulgada em 12 de agosto, a qual o Correio teve acesso, a administração do condomínio afirmou que o sobrevoo de drones deve respeitar os direitos constitucionais quanto à privacidade e à intimidade, aos limites do exercício de propriedade do Código Civil, à regulamentação específica da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ao cumprimento da norma condominial.

"Constatado que um drone esteja causando incômodo ou preocupação ao sobrevoar áreas comuns ou frações ideais do condomínio, a equipe de segurança envidará esforços para identificar o operador e registrar a ocorrência. A administração, por sua vez, adotará as medidas jurídicas pertinentes, visando resguardar a segurança, a tranquilidade e o direito de vizinhança dos condôminos", diz o texto.

O condomínio também destacou que os relatos e registros audiovisuais encaminhados pelos moradores à administração, para fins de apuração, serão utilizados como prova material junto à autoridade policial. Além disso, as pessoas identificadas no local e momento do fato serão indicadas pelo condomínio como possíveis testemunhas, para fins de instrução processual.

O outro aviso, enviado pela administração do condomínio em 6 de agosto, nega os rumores de expulsão de moradores e cita que a entrada e saída das pessoas vem ocorrendo de forma "ordeira e pacífica, apesar do agrupamento de manifestantes e jornalistas presentes" na área externa.

"Não houve necessidade de qualquer atuação repressiva da autoridade policial, sendo as ações limitadas a organização do trânsito e a divulgação dos limites aos participantes da manifestação. Além disso, a PMDF aprimorou o tratamento da situação, impedindo que os participantes se aproximem das portarias", ressalta a nota.

Monitoramento integral



Na terça-feira (26/8), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o monitoramento policial em tempo integral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro aceitou o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal deverá enviar equipes para a casa de Bolsonaro em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar.

Segundo a decisão, o monitoramento deverá evitar a exposição indevida, e os agentes terão que evitar qualquer indiscrição, inclusive midiática, além de não poder tomar qualquer medida que perturbe a vizinhança ou afete a esfera domiciliar do ex-presidente. Fica à critério da corporação o uso de uniformes e armas.



Moraes destacou a proximidade do julgamento de Bolsonaro e a necessidade de garantir a lei penal. O ministro acrescentou que são “absolutamente necessárias e adequadas” as medidas de monitoramento. ”As ações incessantes de Eduardo Nantes Bolsonaro, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de Jair Messias Bolsonaro, de modo a se furtar da aplicação da lei penal, notadamente em razão da proximidade do julgamento de mérito da AP 2.668/DF, agendado na Primeira Turma desta Suprema Corte entre os dias 2/9/2025 e 12/9/2025″, disse o ministro.

Entenda a situação jurídica de Bolsonaro

Bolsonaro não pode receber visitas, a não ser de seus advogados e de outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. O ex-presidente também está proibido de usar aparelho celular, diretamente ou por meio de terceiros.

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi decretada em 4 de agosto.

A medida foi tomada diante do descumprimento de medidas cautelares já impostas pelo STF. A prisão está sendo cumprida na residência de Bolsonaro, em Brasília.

Bolsonaro responde pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O julgamento de Bolsonaro e aliados que integram o chamado "núcleo 1" da trama golpista começa em 2 de setembro, no STF.



