Lula assina decreto que inicia transição para a TV 3.0

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (27/8), o decreto que inicia a implementação da TV 3.0 no país. A nova tecnologia da TV aberta permitirá a integração com a internet, conteúdos interativos, links para compras de produtos, escolha de câmeras, entre outras possibilidades.

Lula assinou o documento durante cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença de executivos dos canais da TV aberta. A transição para o novo sistema será gradual, mas capitais e grandes cidades podem ter as primeiras transmissões já no próximo ano.

Participaram do evento também os ministros Rui Costa (Casa Civil), Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social), Frederico Siqueira (Comunicações), e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

"Com a assinatura desse novo decreto, nós damos vida à TV 3.0, a televisão aberta da era digital, onde canais tornam-se aplicativos", declarou o presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), Raymundo Barros.

Já o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Flávio Lara Resende, apontou que, na transição, será necessário investir em infraestrutura de comunicação e políticas públicas para garantir o acesso à nova tecnologia.

“E investimento em capacitação técnica, para formar profissionais aptos para explorar todo o potencial e as múltiplas possibilidades da TV aberta”, afirmou.

A partir da publicação do decreto, as empresas de radiodifusão deverão realizar as mudanças necessárias em seus sistemas de transmissão e produção de conteúdo para comportar a TV 3.0, e empresas que produzem dispositivos eletrônicos deverão iniciar pesquisa e desenvolvimento de aparelhos que suportem a tecnologia.

Como será a TV 3.0?

A implementação da TV 3.0 ocorrerá de forma gradual, segundo o Ministério das Comunicações. A pasta aponta, por exemplo, que a transição do sistema analógico para o digital ainda está em curso, mais de duas décadas após o lançamento.

As primeiras transmissões vão ocorrer já no ano que vem, incluindo jogos da Copa do Mundo, acessíveis em grandes cidades. Estima-se, porém, que a cobertura nacional esteja pronta em 10 ou 15 anos.

Além disso, o funcionamento vai depender de cada região, e a tecnologia deve chegar primeiro às capitais. A migração não é obrigatória, e aparelhos sem acesso à TV 3.0 poderão ser usados normalmente. Também será possível assistir canais abertos mesmo sem acesso à internet.

Com o novo sistema, os canais de televisão serão acessados por meio de aplicativos, como ocorre atualmente com os serviços de streaming. Haverá também mais interatividade, incluindo acesso a outras câmeras, votações pela própria televisão, e links para compra de produtos e outros conteúdos.

Haverá ainda um salto de qualidade nas transmissões, com imagens até quatro vezes melhores, podendo chegar a 8K, e a até 10 canais de áudio.

