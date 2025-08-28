Tarcísio vence Lula no segundo turno, aponta pesquisa

No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 44,1% das intenções de voto contra 31,8% contra Tarcísio - (crédito: Ricardo Stuckert/PR e Célio Messias/Governo de SP)

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (28/8), aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições de 2026. O republicano teria 48,4% das intenções de voto contra 46,6% do petista — vantagem de 1,8 ponto percentual. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto para mais ou menos.

A pesquisa indica ainda que Lula empataria com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ambos com 48,3% e com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (48,8% de Lula contra 47,9% de Michelle). Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria com folga. Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), teria 46,9% das intenções de voto ante 41,1%. No embate com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registraria 47,1% contra 40,9%.



4? Cenários eleitorais 2026



Cenários de 2º turno



Lula também superaria o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), por 46,7% a 40,3%. Já contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), abriria a maior vantagem: 47,2% a 24,9%.



Nos cenários de primeiro turno, Lula lidera em todas as simulações. Em um cenário com Tarcísio, Lula lidera com 44,1% das intenções de voto contra 31,8% do governador de São Paulo. Já no cenário eleitoral em que Michele Bolsonaro substitui Tarcísio, Lula e Michele têm, respectivamente, 44,2% e 29,7% das intenções de voto.

O levantamento também mostra que a desaprovação do presidente Lula voltou a ser majoritária (51%), superando a aprovação (47,9%). A pesquisa ouviu 6.238 pessoas de 20 a 25 de agosto.

