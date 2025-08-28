Tarcísio vence Lula no segundo turno, aponta pesquisa

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (28/8), aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições de 2026. O republicano teria 48,4% das intenções de voto contra 46,6% do petista — vantagem de 1,8 ponto percentual. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto para mais ou menos.
- Leia também: Blindagem une da direita à esquerda
A pesquisa indica ainda que Lula empataria com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ambos com 48,3% e com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (48,8% de Lula contra 47,9% de Michelle). Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria com folga. Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), teria 46,9% das intenções de voto ante 41,1%. No embate com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registraria 47,1% contra 40,9%.
4? Cenários eleitorais 2026— AtlasIntel BR (@atlaspolitico) August 28, 2025
Cenários de 2º turno
Em cenários hipotéticos de segundo turno para 2026, Lula empata com Jair Bolsonaro e Michele, no limite da margem de erro, e perde para Tarcísio. Contra outros potenciais candidatos da direita, Lula lidera com folga a sobre Romeu… pic.twitter.com/CC9IfsHWgo
Lula também superaria o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), por 46,7% a 40,3%. Já contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), abriria a maior vantagem: 47,2% a 24,9%.
Nos cenários de primeiro turno, Lula lidera em todas as simulações. Em um cenário com Tarcísio, Lula lidera com 44,1% das intenções de voto contra 31,8% do governador de São Paulo. Já no cenário eleitoral em que Michele Bolsonaro substitui Tarcísio, Lula e Michele têm, respectivamente, 44,2% e 29,7% das intenções de voto.
O levantamento também mostra que a desaprovação do presidente Lula voltou a ser majoritária (51%), superando a aprovação (47,9%). A pesquisa ouviu 6.238 pessoas de 20 a 25 de agosto.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Política Justiça da Itália mantém Zambelli presa por "grau máximo" de risco de fuga
- Política PEC da Blindagem ou das prerrogativas? O que pode mudar para políticos com proposta que causa polêmica no Congresso
- Política Não quero que vire pizza nem palanque, diz presidente da CPMI do INSS
- Política Senado acelera análise de projeto contra a "adultização" de crianças
- Política Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, defende rigor na apuração de fraudes
- Política CCJ do Senado aprova fim da fiança para crimes ligados à pedofilia