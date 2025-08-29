Lula reage a críticas de Zema e diz que "não tem medo de adversários"

Segundo o petista, o pleito de 2026 será decisivo para o futuro do país: "Será a eleição definitiva" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Questionado sobre o lançamento da pré-candidatura de Zema, o petista foi direto: “Ele pode ser candidato, tem mais de 35 anos, é governador, pode pleitear a Presidência. Eu não vejo problema nisso. Agora, se ele tiver 1% de honestidade, sabe que recebeu no meu governo mais recursos do que nos quatro anos de Bolsonaro e nos quatro do Temer”, pontuou em entrevista à Rádio Itatiaia.



O presidente disse ainda que “não tem medo de adversários” e lembrou de disputas passadas contra nomes como Leonel Brizola, Paulo Maluf e Ulysses Guimarães. Segundo ele, o pleito de 2026 será decisivo para o futuro do país. “Será a eleição definitiva: quem quer manter o Estado democrático de direito ou quem quer implantar a mentira nesse país”, declarou.



PEC da Segurança



Durante a entrevista, Lula também tratou da operação deflagrada nesta semana contra facções criminosas. Ele ressaltou que a ação marca um novo momento no enfrentamento à violência. “Foi a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Até agora se prendia só o andar de baixo. Agora, queremos saber quem é que faz parte do crime organizado no andar de cima”, afirmou.



Segundo ele, o crime organizado já se infiltrou em diferentes setores da sociedade: política, futebol, Justiça e economia. Mas garantiu que o governo não vai recuar. “Nós não vamos dar trégua. O que aconteceu ontem foi muito importante e vai ajudar a aprovação da PEC da Segurança no Congresso”, ressaltou.



O presidente Lula confirmou também que viajará a Manaus para inaugurar um centro da Polícia Federal voltado ao combate ao narcotráfico. Ele reforçou que a integração entre União e estados será essencial para fortalecer a segurança pública. “O que queremos é saber como o governo federal pode ajudar os governadores a fazer uma polícia mais eficiente. Não tem mais volta: começamos a agir fortemente contra o crime organizado”, frisou.

