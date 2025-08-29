Lula reage a críticas de Zema e diz que "não tem medo de adversários"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu nesta sexta-feira (29/8) as críticas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e afirmou que não teme a candidatura dele à Presidência da República em 2026. O petista também celebrou a megaoperação conjunta entre a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo contra o crime organizado: “O que aconteceu ontem foi muito importante e vai ajudar a aprovação da PEC da Segurança no Congresso”.
Questionado sobre o lançamento da pré-candidatura de Zema, o petista foi direto: “Ele pode ser candidato, tem mais de 35 anos, é governador, pode pleitear a Presidência. Eu não vejo problema nisso. Agora, se ele tiver 1% de honestidade, sabe que recebeu no meu governo mais recursos do que nos quatro anos de Bolsonaro e nos quatro do Temer”, pontuou em entrevista à Rádio Itatiaia.
O presidente disse ainda que “não tem medo de adversários” e lembrou de disputas passadas contra nomes como Leonel Brizola, Paulo Maluf e Ulysses Guimarães. Segundo ele, o pleito de 2026 será decisivo para o futuro do país. “Será a eleição definitiva: quem quer manter o Estado democrático de direito ou quem quer implantar a mentira nesse país”, declarou.
PEC da Segurança
Durante a entrevista, Lula também tratou da operação deflagrada nesta semana contra facções criminosas. Ele ressaltou que a ação marca um novo momento no enfrentamento à violência. “Foi a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Até agora se prendia só o andar de baixo. Agora, queremos saber quem é que faz parte do crime organizado no andar de cima”, afirmou.
Segundo ele, o crime organizado já se infiltrou em diferentes setores da sociedade: política, futebol, Justiça e economia. Mas garantiu que o governo não vai recuar. “Nós não vamos dar trégua. O que aconteceu ontem foi muito importante e vai ajudar a aprovação da PEC da Segurança no Congresso”, ressaltou.
O presidente Lula confirmou também que viajará a Manaus para inaugurar um centro da Polícia Federal voltado ao combate ao narcotráfico. Ele reforçou que a integração entre União e estados será essencial para fortalecer a segurança pública. “O que queremos é saber como o governo federal pode ajudar os governadores a fazer uma polícia mais eficiente. Não tem mais volta: começamos a agir fortemente contra o crime organizado”, frisou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Política Avião de Alckmin apresenta falhas mecânicas durante escala na Colômbia
- Economia MG: Lula anuncia R$ 1 bilhão para expansão do metrô de Belo Horizonte
- Política Lula diz que Pacheco tem que decidir logo se vai disputar governo de MG
- Política Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer mandato dos Estados Unidos
- Política Lula diz apoiar autonomia integral do Panamá sobre canal, alvo de ameaça de Trump
- Política Lula e Tarcísio disputam protagonismo da grande operação contra crime organizado
- Política Foragidos, Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio participam de reunião remota na Câmara
postado em 29/08/2025 11:34 / atualizado em 29/08/2025 11:35