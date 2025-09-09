Reunião de líderes define pauta da Câmara sem anistia em debate

Segundo a líder do PSOL, requerimento de urgência para votação da anistia não será apreciado nesta semana - (crédito: reprodução )

A reunião de líderes realizada nesta terça-feira (9/9) na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), definiu os rumos da pauta legislativa da Casa para a semana.

Segundo a líder do PSOL na Câmara, Talíria Petrone (RJ), o requerimento de urgência para votação da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro não será apreciado nos próximos dias. A parlamentar afirmou que Motta reforçou que a prioridade será manter uma agenda consensual, com votações virtuais e projetos que não gerem grandes disputas entre as bancadas.

“Houve pedido para pautar a anistia, mas o presidente Hugo disse que não vai pautar esse tema nesta semana. Ele reforçou que esta será uma semana de agendas consensuais”, contou.



Talíria ressaltou que a decisão ocorre em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e de integrantes das Forças Armadas na tentativa de golpe após as eleições de 2022. Segundo ela, discutir a anistia neste momento poderia “aumentar as tensões” entre os Poderes.

Entre os temas considerados consensuais estão projetos voltados à segurança pública, direitos de entregadores de aplicativo e algumas urgências apresentadas por diferentes partidos. A medida provisória que trata da tarifa social de energia elétrica segue em debate, mas ainda sem acordo de texto.

Isenção do IR

Outro ponto em discussão, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, deverá ser retomado nas próximas semanas. A proposta é defendida pela base do governo e citada como prioridade por Motta, mas não foi colocada como tema central do encontro desta terça.

Questionada sobre a defesa da anistia durante a reunião, Talíria afirmou que apenas o PL mencionou o tema. Para a deputada, não se trata de um debate de esquerda ou direita, mas de preservação do sistema democrático. “A anistia não tem nem que ser cogitada num regime democrático. […] O povo brasileiro rejeita essa proposta, como mostram as pesquisas”, disse.

