Fux reclama de interrupção de Dino em julgamento de Bolsonaro

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), demonstrou incômodo nesta terça-feira (9/9) com a intervenção de Flávio Dino durante o voto do relator Alexandre de Moraes, no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fux lembrou que havia um entendimento prévio entre os ministros para evitar interrupções nas manifestações dos colegas. “Eu não vou conceder, conforme nós combinamos, porque em voto muito extenso a gente perde o fio da meada”, disse.



O ministro também questionou o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, sobre o episódio. Zanin explicou que, naquele caso, a autorização para o aparte havia sido concedida pelo relator. Moraes, então, reforçou que a intervenção fora dirigida a ele, e não a Fux.

Na sequência, Dino tratou de amenizar o clima com uma resposta bem-humorada. “Eu tranquilizo, ministro Fux, que não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz”, afirmou, provocando risos no plenário.

Em sua fala, Dino endossou o argumento de Moraes sobre a relevância das decisões colegiadas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), destacando que a prática “compõe a consistência das decisões deste Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral”.

