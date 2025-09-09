Flávio Bolsonaro acusa Moraes de fraude processual e cobra investigação no STF

"O voto dele contra Bolsonaro parecia mais um discurso de líder do governo do PT no Supremo, cheio de ódio, sem provas e sem embasamento jurídico", disse o filho do ex-presidente - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou nesta terça-feira (9/9) o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de fraude processual em decisão relacionada às eleições de 2022. Segundo ele, uma perícia técnica teria concluído que o despacho do magistrado sobre buscas contra empresários apoiadores de Jair Bolsonaro foi produzido dias depois, mas lançado com data retroativa.

A declaração ocorreu após o voto de Moraes no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. “O voto dele contra Bolsonaro parecia mais um discurso de líder do governo do PT no Supremo, cheio de ódio, sem provas e sem embasamento jurídico. É uma vingança pessoal transformada em decisão judicial”, afirmou.



De acordo com Flávio, o laudo analisou o documento disponibilizado pelo STF em sua página oficial. “Os peritos examinaram o documento questionado e chegaram à conclusão de que foi antedatado. A data declarada diverge da data real de compilação, e o texto não apresenta assinatura digital válida, apenas um transplante de assinaturas, sem autoria inequívoca”, disse.

O senador acrescentou que a denúncia reforça a gravidade da atuação do ministro. “De ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas — aqui sim com provas — que é a manipulação de um processo judicial”, declarou.

Flávio afirmou ainda que pretende acionar a Corte. “Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência desta grave denúncia de fraude processual. Vamos solicitar a abertura de investigação e a suspensão desse julgamento, pelo bem da democracia”, concluiu.