Sóstenes vê "sinal de esperança" na divergência de Fux durante voto de Moraes

A postagem diz que que ainda há vozes dentro do STF dispostas a defender a Constituição - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara, chamou de “sinal de esperança” a intervenção do ministro Luiz Fux. O episódio ocorreu durante a exposição do relator Alexandre de Moraes nesta terça-feira (9/9), no julgamento que analisa a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus em uma suposta trama golpista. A declaração foi publicada em seu perfil no X (antigo Twitter).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A postagem diz que que ainda há vozes dentro do STF dispostas a defender a Constituição. “Em menos de 5 minutos de julgamento, o ministro Luiz Fux abriu a primeira divergência com Alexandre de Moraes. Fux deixou claro: não aceitará pular etapas e exigiu respeito ao rito processual correto. Isso significa que ainda há vozes dentro do STF dispostas a defender a Constituição e o devido processo legal”, escreveu Sóstenes.

Leia também: Moraes cita 13 atos para comprovar trama golpista; veja quais

O parlamentar acrescentou que, em sua visão, há espaço para confiar no andamento do julgamento. “O Brasil precisa acreditar: a verdade pode ser abafada por um tempo, mas nunca será vencida. A Justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu caminho”, afirmou.

A divergência

O episódio ocorreu quando Moraes informou que analisaria os pedidos preliminares das defesas e, em seguida, daria início ao seu voto, sem submetê-los aos demais ministros da Primeira Turma. Fux pediu a palavra e se posicionou: “Só pela ordem, excelência. Vossa excelência está votando as preliminares; eu vou me reservar o direito de voltar a elas no momento em que apresentar o meu voto. Desde o recebimento da denúncia, por questão de coerência, eu sempre ressalvei ter ficado vencido nessas posições. Assim como vossa excelência está indo direto ao voto, eu também vou, mas farei referência às questões processuais quando chegar a minha vez”, disse.

Leia também: Veja a ordem de votação dos ministros no julgamento de Bolsonaro

???? UM SINAL DE ESPERANÇA!

Em menos de 5 minutos de julgamento, o ministro Luiz Fux abriu a primeira divergência com Alexandre de Moraes.



Fux deixou claro: não aceitará pular etapas e exigiu respeito ao rito processual correto.



Isso significa que ainda há vozes dentro do STF… — Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) September 9, 2025

A intervenção de Fux é lida como "sinal de esperança"

“Sinal de esperança” : O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) considerou a intervenção do ministro Luiz Fux no julgamento como um "sinal de esperança".

Divergência com Alexandre de Moraes : Segundo o deputado, Fux "abriu a primeira divergência" com o relator, Alexandre de Moraes, ao exigir o respeito ao rito processual correto e não aceitar "pular etapas".

Defesa da Constituição : Sóstenes Cavalcante interpreta a postura de Fux como uma demonstração de que ainda existem vozes no STF dispostas a defender a Constituição e o devido processo legal.

Posição de Fux: O ministro Luiz Fux se manifestou quando Moraes informou que analisaria os pedidos preliminares das defesas e iniciaria seu voto sem submetê-los aos demais ministros. Fux pediu a palavra para avisar que reservaria o direito de se manifestar sobre as questões processuais em seu próprio voto.