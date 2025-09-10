Aliados de Bolsonaro depositam expectativa sobre voto de Luiz Fux

Com o histórico de posicionamentos destoantes, a palavra de Fux é vista como um ponto de inflexão no processo - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A/Press)

A sessão desta quarta-feira (10/9) no Supremo Tribunal Federal (STF) promete ser decisiva para o futuro da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados de participar de uma trama golpista para mantê-lo no poder após a derrota eleitoral de 2022. O centro das atenções é o ministro Luiz Fux, cujo voto pode redefinir o rumo do julgamento.

Até o momento, o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino já se manifestaram pela condenação de todos os réus. Dino, no entanto, sinalizou que pode defender penas mais brandas para alguns deles, entre eles os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, além do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Entre aliados do ex-presidente, há a expectativa de que Fux faça contraponto à linha dura adotada por Moraes. Essa percepção ganhou força após episódios recentes, como no caso de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”. Na ocasião, o ministro divergiu de Moraes e votou pela redução da pena de 14 anos para 1 ano e 6 meses de prisão, além de multa. Antes disso, havia pedido vista e suspenso o julgamento.

Segundo Matheus Milanez, advogado do general Heleno, “a expectativa sempre é que haja uma absolvição sobre o caso”, afirmou a jornalistas dentro do plenário.

Com o histórico de posicionamentos destoantes, a palavra de Fux é vista como um ponto de inflexão no processo, que ainda terá a participação dos ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O resultado pode abrir margem para divergências sobre a dosimetria das penas ou mesmo sobre a extensão das responsabilidades de cada réu.

Sessão no STF sobre o caso Bolsonaro

