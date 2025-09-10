InícioPolítica
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Julgamento de Bolsonaro no STF, dia 4: o voto de Luiz Fux

Em voto, ministro falou em "incompetência absoluta" da Corte para julgar o caso, cerceamento de defesa, colaboração premiada de Cid e retirada de acusação criminosa

Segundo Fux, aplicar o atual entendimento sobre foro privilegiado de forma retroativa
Segundo Fux, aplicar o atual entendimento sobre foro privilegiado de forma retroativa "ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica" - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

No quarto dia de julgamento da Ação Penal nº 2.668, que julga a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus em tentativa de golpe de Estado e crimes contra a democracia, o ministro Luiz Fux, da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela absolvição dos réus acusados e defendeu a anulação de todo o processo, alegando o princípio de que a Corte não tem competência absoluta para julgar o caso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o ministro, aplicar o atual entendimento sobre foro privilegiado de forma retroativa "ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica". 

A sessão, iniciada às 9h11 desta quarta-feira (10/9), ocorreu em tom mais leve em comparação ao dia anterior. Logo no início, Fux elogiou os colegas Flávio Dino, a quem chamou de “dileto amigo, que tem um humor especial e isso o torna atraente”; Cristiano Zanin, presidente da turma, e a ministra Cármen Lúcia, decana do colegiado. Também destacou a dedicação demonstrada ao longo do voto do ministro relator, Alexandre de Moraes.

A descontração chamou atenção pois, durante a sessão de ontem (9/9), Fux criticou as intervenções do colega Flávio Dino durante o voto de Moraes. Dino então respondeu com ironia: "Pode dormir em paz, não irei interromper Vossa Excelência".

Entre os acusados estão, além de Bolsonaro, os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o tenente-coronel Mauro Cid. Segundo a acusação, todos integrariam o chamado "núcleo crucial" da trama, formado para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques às instituições e articular medidas de exceção com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Argumentos centrais 

  • Incompetência do STFO Supremo não poderia conduzir o julgamento porque os réus já não tinham mais cargos quando o atual entendimento sobre foro privilegiado foi definido;
  • Nulidade de atos: Classificou a situação como “incompetência absoluta” no julgamento da ação penal por parte do STF e da Primeira Turma, que impõe a anulação de todos os atos decisórios já praticados;
  • Juiz natural: Argumentou que retroagir a regra viola a garantia constitucional de que todo cidadão deve ser julgado por autoridade previamente estabelecida em lei;
  • Competência do plenário: Defendeu que, mesmo que coubesse ao STF julgar o caso, a análise deveria ser feita pelo plenário, e não pela 1ª Turma;
  • Cerceamento de defesa: Segundo o ministro, processo envolveu cerca de 70 terabytes de documentos, o que dificultou a análise completa por parte da defesa e da acusação.
  • Acusação de organização criminosa: Afirmou que "não se pode banalizar o conceito de crime organizado" e que a simples reunião de pessoas para cometer crimes não confira, por si só, uma organização criminosa. 

Durante a leitura do voto, o ministro também ressaltou que juízes devem manter distanciamento e independência, evitando pressões políticas ou sociais. "A maior responsabilidade da magistratura é ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida", declarou.

Cerceamento de defesa

Fux acolheu a preliminar levantada pelas defesas, que alegaram não ter tido tempo hábil para analisar o vasto material da investigação da Polícia Federal e da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo o ministro, o processo envolveu cerca de 70 terabytes de documentos, o que dificultou a análise completa. "Salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade", disse.

Ele citou o professor de direito processual penal Gustavo Badaró, que apontou violação à garantia da ampla defesa. Até o momento, é o único ministro a concordar com a tese. "Não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro", afirmou, reforçando o argumento de que o processo deveria ser remetido à primeira instância.

Colaboração premiada de Mauro Cid

Parte relevante do voto foi dedicada à colaboração premiada de Mauro Cid. Fux citou o artigo 3º da Lei nº 12.850 e lembrou que a delação deve gerar efeitos concretos, como identificar coautores, revelar a estrutura hierárquica da organização criminosa e recuperar valores ilícitos.

Ele fez críticas ao colaborador, mas defendeu que o acordo, homologado pelo Supremo em setembro de 2023, foi útil para a investigação. "Esse colaborador acabou se autoincriminando. Ele confessou. Me parece desproporcional anular ou rescindir essa delação", disse.

Fux também comentou a mudança de posição do Ministério Público, que inicialmente pediu o arquivamento do acordo, mas depois recuou. "Mudar de entendimento é demonstração de humildade judicial. O direito não é um museu de princípios; ele está em constante transformação. Afinal, filosoficamente, o direito é um instrumento da vida e da esperança."

"Acolho a conclusão do relator e o parecer do Ministério Público, e defendo a aplicação dos benefícios propostos pela PGR ao colaborador Mauro César Cid", declarou. Restituição de bens e valores, extensão de garantias a familiares (pai, esposa e filho maior) e medidas de segurança da Polícia Federal estão entre os auxílios a serem garantidos.

Ao analisar as preliminares apresentadas pelas defesas, o ministro acatou a retirada da acusação criminosa contra o réu Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), já que a suposta atuação da organização teria se estendido até os ataques de 8 de janeiro de 2023, quando o deputado federal já havia sido diplomado e, portanto, não estaria mais vinculado às ações investigadas.

"A imputação do crime de organização criminosa exige mais que a reunião de vários agentes para a prática de delitos. Não se pode banalizar o conceito. A pluralidade de agentes ou existência de plano definitivo não tipificam, por si só, os crimes de associação ou organização criminosa", declarou.

 

Saiba Mais

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 10/09/2025 12:04 / atualizado em 10/09/2025 12:43
x