Fux quebra clima tenso no julgamento de Bolsonaro com elogios e bom humor

O gesto descontraído ganhou destaque porque ocorreu um dia depois de um momento de tensão entre os ministros - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A/Press)

No quarto dia de julgamento da ação penal contra Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados pela tentativa de golpe de 2022, a 1ª Turma do Supremo iniciou os trabalhos em clima mais ameno. Ao abrir seu voto nesta quarta-feira (10/9), o ministro Luiz Fux elogiou o colega Flávio Dino, a quem chamou de “dileto amigo”, e contribuiu para suavizar o ambiente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Ele tem um humor especial e isso o torna atraente”, afirmou Fux, arrancando sorrisos no plenário. Antes, o ministro havia cumprimentado o presidente da turma, Cristiano Zanin, e a ministra Cármen Lúcia, decana do colegiado. Também parabenizou o relator, Alexandre de Moraes, “pela dedicação demonstrada ao longo do seu voto”.

Leia também: Julgamento de Bolsonaro é retomado no STF com voto de Fux; acompanhe

O gesto descontraído ganhou destaque porque ocorreu um dia depois de um momento de tensão entre os ministros. Na sessão anterior, Fux criticou a intervenção de Dino durante o voto de Moraes, lembrando um acordo prévio com Zanin para que cada magistrado apresentasse seu posicionamento sem interrupções. Dino reagiu com ironia: “Pode dormir em paz”, disse, em tom de promessa de não interferir na fala do colega.

A troca de afagos nesta quarta-feira (10/9) foi lida como uma tentativa de distensionar o ambiente em meio ao julgamento de forte repercussão política e jurídica.

Leia também: Bolsonaro está a um voto da condenação pelo STF

Quarto dia de julgamento no STF

Clima: O julgamento da ação penal contra Jair Bolsonaro e outros sete réus começou com um ambiente mais descontraído no STF.

Voto de Luiz Fux: O ministro Luiz Fux iniciou seu voto elogiando os colegas, em especial Flávio Dino, a quem chamou de "dileto amigo" e elogiou seu "humor especial", o que gerou sorrisos no plenário.

Contexto da mudança de postura: A cordialidade de Fux ocorreu um dia após um momento de tensão. Na sessão anterior, Fux criticou Flávio Dino por uma interrupção, o que levou a uma troca de farpas.

Interpretação: A atitude de Fux de amenizar o clima foi vista como uma tentativa de pacificar o ambiente, dada a alta repercussão política e jurídica do caso.