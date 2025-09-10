Fux quebra clima tenso no julgamento de Bolsonaro com elogios e bom humor

No quarto dia de julgamento da ação penal contra Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados pela tentativa de golpe de 2022, a 1ª Turma do Supremo iniciou os trabalhos em clima mais ameno. Ao abrir seu voto nesta quarta-feira (10/9), o ministro Luiz Fux elogiou o colega Flávio Dino, a quem chamou de “dileto amigo”, e contribuiu para suavizar o ambiente.
“Ele tem um humor especial e isso o torna atraente”, afirmou Fux, arrancando sorrisos no plenário. Antes, o ministro havia cumprimentado o presidente da turma, Cristiano Zanin, e a ministra Cármen Lúcia, decana do colegiado. Também parabenizou o relator, Alexandre de Moraes, “pela dedicação demonstrada ao longo do seu voto”.
O gesto descontraído ganhou destaque porque ocorreu um dia depois de um momento de tensão entre os ministros. Na sessão anterior, Fux criticou a intervenção de Dino durante o voto de Moraes, lembrando um acordo prévio com Zanin para que cada magistrado apresentasse seu posicionamento sem interrupções. Dino reagiu com ironia: “Pode dormir em paz”, disse, em tom de promessa de não interferir na fala do colega.
A troca de afagos nesta quarta-feira (10/9) foi lida como uma tentativa de distensionar o ambiente em meio ao julgamento de forte repercussão política e jurídica.
Quarto dia de julgamento no STF
-
Clima: O julgamento da ação penal contra Jair Bolsonaro e outros sete réus começou com um ambiente mais descontraído no STF.
-
Voto de Luiz Fux: O ministro Luiz Fux iniciou seu voto elogiando os colegas, em especial Flávio Dino, a quem chamou de "dileto amigo" e elogiou seu "humor especial", o que gerou sorrisos no plenário.
-
Contexto da mudança de postura: A cordialidade de Fux ocorreu um dia após um momento de tensão. Na sessão anterior, Fux criticou Flávio Dino por uma interrupção, o que levou a uma troca de farpas.
-
Interpretação: A atitude de Fux de amenizar o clima foi vista como uma tentativa de pacificar o ambiente, dada a alta repercussão política e jurídica do caso.
