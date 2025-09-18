InícioPolítica
CONGRESSO

Zeca Dirceu curte postagem do relator do PL da Anistia

O petista não comentou a publicação. A indicação do deputado, que também preside o Solidariedade, teria sido articulada para equilibrar os trabalhos entre direita e esquerda, já que ele integra a base governista

O gesto de curtir sinaliza a comemoração da base governista com a escolha de um aliado para conduzir a proposta - (crédito: Câmara dos Deputados/Montagem: Wal Lima)
O deputado Zeca Dirceu (PT) curtiu, nesta quinta-feira (18/9), uma publicação de Paulinho da Força (Solidariedade-SP) no Instagram, feita após sua indicação para a relatoria do Projeto de Lei (PL) da Anistia, que começou a tramitar na Câmara na noite anterior.

Dirceu não comentou a postagem, mas o gesto de curtir sinaliza a comemoração da base governista com a escolha de um aliado para conduzir a proposta.

Ontem (17), a votação da urgência do projeto de Lei nº 2.162/2022, que garante a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, entrou na pauta depois de uma reunião que aconteceu às escondidas, conforme apurou o Correio. Somente às 20h30 foi confirmada a votação da urgência na Ordem do Dia.

Nos bastidores, antes da votação, ficou evidente a articulação da oposição com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Sob pressão da esquerda — que chegou a gritar em coro que ele havia "fraquejado" —, Motta reagiu em discurso, afirmando que o Brasil precisava de pacificação e que, como presidente, tinha o dever de promover equilíbrio na Casa.

Após a indicação de Paulinho da Força, a oposição ainda não se pronunciou.

 

