Kataguiri critica oposição e chama de "amadorismo" negociação da anistia

Segundo o deputado Kim Kataguiri, integrantes da oposição aceitaram votar a favor da PEC da Blindagem

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) criticou a estratégia da oposição na Câmara em relação à proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar classificou como “amadorismo” a negociação que, segundo ele, resultou em falsas expectativas sobre um eventual perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Amadorismo. A anistia morreu por puro amadorismo. Gente, quando eu digo pra vocês que uma coisa é ter discurso pra rede social, outra coisa é ter ação política efetiva, eu tô falando desse tipo de coisa”, afirmou Kataguiri, ao acusar deputados bolsonaristas de priorizarem a retórica digital em detrimento da articulação dentro do Congresso.

Segundo o parlamentar, integrantes da oposição aceitaram votar a favor da PEC da Blindagem — proposta que amplia as prerrogativas parlamentares e foi alvo de críticas por supostamente beneficiar políticos acusados de corrupção — mesmo admitindo, em conversas de bastidores, que o texto era ruim. A justificativa apresentada, relatou Kataguiri, é que o Centrão teria condicionado a votação da anistia à aprovação da PEC.

O relator designado, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), já declarou que não apresentará um parecer que trate de anistia ampla, mas sim de redução de pena para participantes dos atos golpistas.

“Os bolsonaristas venderam a falsa esperança para o seu próprio público de que Bolsonaro poderia ser anistiado e até disputar as próximas eleições. Fizeram o famoso acordo caracu: o Centrão entrou com a cara e eles entraram com o resto”, ironizou Kataguiri.

Para ele, a oposição foi ingênua ao entregar todo o apoio antecipadamente, sem garantir contrapartidas. “Uma coisa muito simples que poderiam ter feito seria condicionar a votação do segundo turno da PEC à aprovação da anistia. Não fizeram. Entregaram tudo antes. E, no fim, o Centrão fez os bolsonaristas de otário”, disse.

Kataguiri ressaltou que, embora seja contrário à anistia, vê um erro estratégico da oposição ao negociar sem garantias mínimas. “Negociação que envolva meus princípios e valores, eu não participo. Mas, se eles fossem estratégicos, poderiam ao menos ter amarrado o acordo. Não amarraram nada. Isso mostra a diferença entre espuma para fora e ação política concreta para dentro”, concluiu.