Manifestações marcadas contra PEC da Blindagem e anistia

Caetano Veloso chamou a proposta de "PEC da Bandidagem" e também refutou a anistia. Anitta disse esperar reação dos senadores - (crédito: Reprodução)

Artistas, movimentos sociais e deputados iniciaram uma convocação para manifestações em todo o país, no próximo domingo, em resposta às aprovações da PEC da Blindagem — que dá uma camada de proteção a mais a congressistas e a caciques partidários contra a Justiça — e da urgência da anistia aos golpistas do 8 de Janeiro. A reação nas ruas é capitaneada pela esquerda e visa aproveitar a rejeição mostrada em pesquisas recentes aos dois temas.

Nesta semana, um levantamento da Quaest com 2.004 pessoas de todo o país mostrou que 41% dos entrevistados são contra qualquer anistia. Outra, de agosto, havia mostrado que 53% rejeitavam a proposta de blindagem.

No caso da PEC, aprovada em dois turnos na Câmara, o foco de parlamentares governistas da Câmara e de figuras públicas é pressionar o Senado, onde alguns congressistas influentes já disseram que o texto não deve prosperar.

Até esta quinta-feira, já havia manifestações confirmadas em várias capitais do país: Brasília — com concentração no Museu da República, às 10h —, Belém, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba. Em Natal, há previsão de manifestação nesta sexta-feira.

Os atos têm o mote "Congresso inimigo do povo". Entre os organizadores dos atos, estão deputados do PSol, como Guilherme Boulos (SP) e Tarcísio Motta (RJ). Alguns, como a deputada Sâmia Bomfim (SP), também lançaram abaixo-assinados contra a PEC. A página divulgada pela parlamentar alcançou 500 mil assinaturas em 24 horas.

"PEC da Bandidagem"

Dos artistas que aderiram à mobilização, está o cantor e músico Caetano Veloso, que refutou a anistia e chamou a proposta de blindagem de "PEC da Bandidagem". Ele disse que o povo precisa responder nas ruas.

"A PEC da bandidagem, que é o que é, PEC da bandidagem, tem que receber da sociedade brasileira uma resposta saudável, socialmente saudável. Uma manifestação de que grande parte da população brasileira não admite um negócio desses, ainda mais sendo agora, às pressas, levada à frente esse projeto de anistia. Não pode ficar sem resposta por parte da população brasileira. A gente tem que ir para a rua, para a frente do Congresso, como já fomos outras vezes. Voltar e dizer que não admitimos isso, como povo, nação. Não admitimos", afirmou, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Já a cantora Daniela Mercury enfatizou que a aprovação da PEC da Blindagem é um "absurdo autoritário". "Senadores, contamos com vocês para impedir esse absurdo autoritário. A PEC da Blindagem vai contra tudo o que conquistamos de melhor na nossa democracia. Transparência é honestidade com quem paga os impostos, com as cidadãs e cidadãos brasileiros", afirmou.

A cantora Anitta também entrou no coro e compartilhou um banner com uma cobrança aos senadores: "PEC da Bandidagem, não. Senadores, contamos com vocês".



