Haddad chama Trump de "companheiro" após presidente dos EUA acenar a Lula

"O companheiro Trump parece que gostou do companheiro Lula, teve uma química, e vai começar a conversar, e falar de coisas que realmente importam, que é integração econômica, investimentos mútuos, parcerias", afirmou o ministro da Fazenda - (crédito: Reprodução/Banco Safra)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou nesta terça-feira (23/9) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "companheiro" após o norte-americano afirmar "ter rolado uma química" entre ele e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

"O companheiro Trump parece que gostou do companheiro Lula, teve uma química, e vai começar a conversar, e falar de coisas que realmente importam, que é integração econômica, investimentos mútuos, parcerias”, afirmou o ministro da Fazenda, durante discurso no Congresso de Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília.

Leia também: Tarifaço dos EUA terá impacto limitado, garante Haddad

Ao brincar com a "química" entre Trump e Lula, Haddad referiu-se à declaração feita pelo presidente norte-americano, nesta terça-feira, durante a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos EUA. Os líderes de Estado tiveram um encontro de, segundo Trump, "39 segundos" no evento da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Nos abraçamos e combinamos de nos encontrar na próxima semana, se isso for de interesse. Mas ele pareceu um bom homem, muito agradável", afirmou Trump. Esse foi o primeiro aceno prol diálogo do presidente norte-americano a Lula, após o republicano impor tarifa de 50% a produtos brasileiros importados aos EUA.

Leia também: Itamaraty avalia que encontro entre Lula e Trump deve ocorrer de forma virtual

Quanto a um possível encontro entre os dois, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou essa conversa deve ocorrer de forma remota. Segundo o chanceler, um encontro presencial entre os dois não está nos planos imediatos, diante das dificuldades de agenda. “O presidente Lula tem uma agenda muito cheia, e talvez não seja possível se encontrar pessoalmente. Mas eles se encontrarão de alguma forma”, disse Mauro Vieira.