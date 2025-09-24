Relator da PEC da Blindagem cita Guimarães Rosa e pede rejeição da proposta: "Página triste do parlamento brasileiro"

Alessandro Vieira afirmou que a PEC da Blindagem é inconstitucional e defendeu rejeição da proposta que ele chamou de absurda - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, apresentou parecer contra a aprovação da PEC da Blindagem na manhã desta quarta-feira (24/9). O texto ja havia sido disponibilizado e não causou surpresa. O próprio relator já tinha adiantado que votaria pela rejeição da proposta.

Ao encaminhar o parecer, Alessandro Vieira disse que o projeto é inconstitucional, citou Guimarães Rosa e disse que a PEC da Blindagem é absurda. O relator afirmou ainda que a rejeição da proposta atende o clamor das ruas que pede por Justiça.

"Usando as palavras de Guimarães Rosa: 'O que a vida quer da gente é coragem'. Vossa Excelência [presidente da CCJ, Otto Alencar] teve coragem cívica de pautar, com a devida urgência, essa PEC absurda e confio que o plenário da CCJ também terá coragem de rejeitar a PEC da Blindagem, virando essa página triste do nosso legislativo e homenageando a nítida vontade brasileira que clama por justiça", declarou Alessandro Vieira.

Após a leitura do relatório, os senadores agora discutem o parecer e votarão pela aprovação ou rejeição do parecer

