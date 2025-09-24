Pressão das ruas reforça parecer contra PEC da Blindagem

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem no Senado, destacou nesta quarta-feira (24/9) as manifestações populares contrárias ao texto como evidência da rejeição da sociedade à proposta. Durante a leitura de seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o parlamentar afirmou que a medida não pode ser confundida com prerrogativas legítimas, mas sim com proteção indevida a quem comete crimes.
“Não podemos confundir prerrogativas com proteção àquele que comete crimes. A sociedade brasileira grita em sentido diametralmente oposto, ou seja, ela almeja o fim da impunidade, como as amplas manifestações públicas sinalizaram no último domingo”, registrou o parecer do senador.
A PEC da Blindagem foi aprovada na Câmara dos Deputados em 16 de setembro, mas provocou reação negativa em diversos setores da sociedade. O domingo (21) foi marcado por protestos em várias capitais brasileiras, organizados por movimentos contrários ao avanço do texto no Congresso.
De acordo com levantamento do Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a ONG More in Common, cerca de 42,4 mil pessoas participaram do ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, contra a PEC da Blindagem.
