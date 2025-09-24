Após rejeição de PEC, Cleitinho cobra foco em pautas que "melhorem a vida da população"

"A gente precisa pautar o que realmente muda a vida das pessoas", declarou Cleitinho - (crédito: Walemir Barreto/Agência Senado)

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) avaliou que a PEC da Blindagem, rejeitada nesta quarta-feira (24/9), por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, não deve prosperar nem mesmo em eventual análise no plenário. Para ele, a decisão do colegiado mais importante da Casa já representa a derrota definitiva da proposta.

O parlamentar explicou que, do ponto de vista regimental, levar o tema ao plenário teria apenas caráter simbólico. “Pelo regimento ela não tem que vir para o plenário não, é só um ato simbólico, porque ela já foi rejeitada com unanimidade pela comissão mais importante da Casa. Então, acho que não tem necessidade nenhuma de vir para cá, porque vai novamente ser derrotada”, afirmou.

Cleitinho também elogiou a postura dos colegas e destacou o trabalho do relator na rejeição da proposta. “É só dar o apoio a todos os senadores que tomaram essa atitude, de dar o parecer favorável ao parecer do Alessandro Vieira (MDB-SE), que é contrário à PEC”, disse.

Na avaliação do senador mineiro, o Congresso tem desperdiçado tempo com pautas que não impactam a vida do povo brasileiro. Ele citou como exemplo a necessidade de aprovar a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, além de enfrentar o problema dos supersalários.

“A Casa, não é só o Senado, é o Congresso Nacional, tem vários temas importantes. Eu vejo também a anistia, é um tema importante, mas tem outros temas importantes, como isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, e outras pautas que a gente precisa dar fim, como o fim do supersalário, que é uma PEC que eu tenho aqui dentro do Senado também”, destacou.

O parlamentar concluiu reforçando a necessidade de que o Legislativo volte a priorizar propostas que tragam resultados concretos para a sociedade. “A gente precisa pautar o que realmente muda a vida das pessoas”, declarou.

