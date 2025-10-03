Defesa pede que Moraes autorize contato telefônico com Jair Bolsonaro

A defesa de Jair Bolsonaro também pediu a revogação da prisão domiciliar. O ex-presidente está detido em casa em decorrência da investigação sobre a tentativa de obstrução do julgamento da trama golpista, que levou à sua condenação. - (crédito: Fellipe Sampaio/STF)

Os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser pediram que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes autorize o contato telefônico deles com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os criminalistas moram e têm escritórios em São Paulo. Como Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília, sem acesso a redes sociais ou ao celular, a única forma de falar com ele é pessoalmente, o que demanda viagens ao Distrito Federal e, segundo a defesa, "torna moroso e oneroso o contato pessoal". Eles afirmam que as restrições de acesso a Bolsonaro causam "limitação" e "prejuízos ao amplo direito de defesa".

A defesa também pediu a revogação da prisão domiciliar. O ex-presidente está detido em casa em decorrência da investigação sobre a tentativa de obstrução do julgamento da trama golpista, que levou à sua condenação.

Bolsonaro não constou na primeira denúncia oferecida pela PGR no caso. Por isso, os advogados defendem que ele seja colocado em liberdade.

A denúncia, por si só, não encerra o inquérito. A PGR pode continuar investigado o ex-presidente. O inquérito foi desencadeado depois que o deputado Eduardo Bolsonaro passou a articular sanções contra ministros do STF nos Estados Unidos.

O ex-presidente também é investigado porque financiou o filho e porque seria o beneficiário das pressões sobre o STF.

A prisão domiciliar foi decretada porque Bolsonaro descumpriu restrições impostas pelo Supremo.