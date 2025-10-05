InícioPolítica
Desembarque do governo

União Brasil se reúne na quarta para decidir destino de Celso Sabino

Aviso foi dado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nas redes sociais

Celso Sabino participou de lançamento do Plano Brasis em Belém (PA) - (crédito: Gabriella Braz)
O União Brasil realizará, nesta quarta-feira (8/10), a Reunião da Executiva Nacional do União Brasil para decidir se o ex-ministro do Turismo e deputado Celso Sabino será expulso da legenda por "reiterada infidelidade partidária".

O aviso foi dado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em suas redes sociais. "Após tratativas com o presidente Antonio de Rueda, comunico que está decidida a realização, na próxima quarta-feira, dia 8/10, de Reunião da Executiva Nacional do União Brasil para decidir a expulsão do deputado Celso Sabino por reiterada infidelidade partidária", disse Caiado.

Além da situação de Sabino, o partido decidirá sobre a dissolução do Diretório do Pará e a reestruturação da legenda no estado. "[A reestruturação no Pará será] a fim de que o União Brasil seja comandado por quem realmente se posiciona contra o Governo do PT e luta contra a venezuelização do nosso país", criticou o governador goiano.

Situação delicada

O comunicado vem depois de muitas afirmações nos bastidores de que o ex-ministro Celso Sabino não queria deixar o cargo e cogitava deixar o União Brasil para permanecer no ministério. Sabino chegou a anunciar sua demissão em 26 de setembro, mas afirmou que ficaria à frente da pasta até quinta-feira passada, quando viajou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para inaugurações de obras no Pará para a COP 30.

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 28 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 05/10/2025 16:42
