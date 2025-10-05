União Brasil se reúne na quarta para decidir destino de Celso Sabino

O União Brasil realizará, nesta quarta-feira (8/10), a Reunião da Executiva Nacional do União Brasil para decidir se o ex-ministro do Turismo e deputado Celso Sabino será expulso da legenda por "reiterada infidelidade partidária".
O aviso foi dado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em suas redes sociais. "Após tratativas com o presidente Antonio de Rueda, comunico que está decidida a realização, na próxima quarta-feira, dia 8/10, de Reunião da Executiva Nacional do União Brasil para decidir a expulsão do deputado Celso Sabino por reiterada infidelidade partidária", disse Caiado.
Além da situação de Sabino, o partido decidirá sobre a dissolução do Diretório do Pará e a reestruturação da legenda no estado. "[A reestruturação no Pará será] a fim de que o União Brasil seja comandado por quem realmente se posiciona contra o Governo do PT e luta contra a venezuelização do nosso país", criticou o governador goiano.
Situação delicada
O comunicado vem depois de muitas afirmações nos bastidores de que o ex-ministro Celso Sabino não queria deixar o cargo e cogitava deixar o União Brasil para permanecer no ministério. Sabino chegou a anunciar sua demissão em 26 de setembro, mas afirmou que ficaria à frente da pasta até quinta-feira passada, quando viajou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para inaugurações de obras no Pará para a COP 30.
