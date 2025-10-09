Deputado sobre silêncio do presidente do Sindnapi na CPMI do INSS: "Parece um gatinho"

A audiência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi marcada por um bate-boca entre o deputado Mauricio Marcon (Podemos-RS) e os advogados de Milton Baptista de Souza Filho, conhecido como Milton Cavalo, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). O episódio ocorreu nesta quinta-feira (9/10), durante o depoimento do sindicalista.

Milton permaneceu em silêncio ao longo da maior parte da reunião, amparado por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que lhe garantiu o direito de não responder a perguntas para não produzir provas contra si mesmo. A postura do depoente irritou Marcon, que usou o microfone para criticar o comportamento do sindicalista.

“Hoje o senhor perdeu uma grande oportunidade de vir aqui e dizer: ‘Olha, estou arrependido pelo que fiz’. Jesus perdoou um bandido na cruz, poderia lhe perdoar também. O senhor sairia engrandecido, mas não. Ao lado, tem o advogado que, para respirar, dizia: ‘Não pode respirar agora, agora não respira, agora responde, agora não responde’. O senhor é um leão na hora de ir lá abraçar o governo e fazer os descontos indevidos, mas aqui parece mais um gatinho: mais quieto, mais comedido”, afirmou o deputado.

As declarações provocaram reação imediata dos advogados de Milton, que interromperam o parlamentar e pediram respeito ao direito de defesa. O clima ficou tenso por alguns minutos, e o presidente da comissão precisou intervir para restabelecer a ordem na sessão.

A CPMI do INSS investiga suspeitas de fraudes em aposentadorias e irregularidades envolvendo sindicatos e dirigentes públicos. O colegiado pretende encerrar a fase de depoimentos ainda neste mês e encaminhar as conclusões à Procuradoria-Geral da República.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Viana reforça a Mendonça pedido de prisão de Nelson Wilians

Viana reforça a Mendonça pedido de prisão de Nelson Wilians Política Gilmar Mendes diz a Barroso que "não guarda mágoas"

Gilmar Mendes diz a Barroso que "não guarda mágoas" Política Confira os nomes cotados para a vaga de Barroso no STF

Confira os nomes cotados para a vaga de Barroso no STF Política Luís Roberto Barroso: "A vida me proporcionou a bênção de servir ao país"

Luís Roberto Barroso: "A vida me proporcionou a bênção de servir ao país" Política Barroso vai para "retiro espiritual" após aposentadoria do STF: "Seguir outros rumos"

Barroso vai para "retiro espiritual" após aposentadoria do STF: "Seguir outros rumos" Política Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF