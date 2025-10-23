Moraes autoriza relator da CPMI do INSS a visitar Bolsonaro

As visitas devem ocorrer sob monitoramento, conforme determinação do magistrado - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (pl). O encontro foi agendado para 29 de outubro, uma quarta-feira, data em que tradicionalmente não há reuniões da comissão.

A decisão faz parte de uma nova leva de autorizações concedidas por Moraes para visitas ao ex-chefe do Executivo, que cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto, em Brasília. Bolsonaro é alvo de investigações por tentativa de golpe de Estado e suposta participação em atos que atacaram as instituições democráticas.



Além de Gaspar, o ministro também liberou a visita do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN); do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Antonio de Oliveira Francisco — ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro —; e do pastor Robson Lemos Rodovalho.

As visitas devem ocorrer sob monitoramento, conforme determinação do Supremo. Desde que foi autorizado a cumprir pena em casa, Bolsonaro tem recebido visitas de aliados políticos e religiosos, com todas as agendas previamente submetidas à análise de Moraes.