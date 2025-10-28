Lewandowski diz que não recebeu nenhum pedido de ajuda do RJ; operação deixou 64 mortos

"Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro. Nem hoje, nem ontem, absolutamente nada", disse o titular da Justiça - (crédito: Isaac Amorim/MJSP)

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta terça-feira (28/10) que não recebeu nenhum pedido de ajuda do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ). A resposta veio após Castro declarar que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou três pedidos feitos às Forças Armadas para ajudar nas ações contra o tráfico de drogas no estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro. Nem hoje, nem ontem, absolutamente nada", disse o titular da pasta, durante coletiva organizada em meio a uma cerimônia na Assembleia Legislativa do Ceará. O ministro se referiu à megaoperação realizada hoje contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Leia também: Sobe para 64 o número de mortos em operação contra o Comando Vermelho

Megaoperação

O governador afirmou, ainda, que a falta de ajuda do governo foi o que o levou a autorizar a megaoperação na cidade, apenas com as próprias forças de segurança. A ação deflagrada contra o Comando Vermelho nesta terça-feira deixou ao menos 64 pessoas mortas, incluindo quatro policiais.

As Polícias Civil e Militar entraram de madrugada nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, a bordo de 32 veículos blindados. Foram presas 81 pessoas e 42 fuzis foram apreendidos. No início da tarde, houve represália do tráfico em várias partes da cidade. Barricadas, com veículos tomados ou entulho, foram feitas na Linha Amarela, na Grajaú-Jacarepaguá, na Rua Dias da Cruz, no Méier, entre outros locais.

Cerca de 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro saíram para cumprir 100 mandados de prisão durante mais uma etapa da Operação Contenção, uma iniciativa permanente do governo estadual para combater o avanço do Comando Vermelho por territórios fluminenses.