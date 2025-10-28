CPMI: deputada diz que empresário "transformou o sofrimento de aposentados em negócio"

Objetivo da CPMI é expor os responsáveis pelo desvio de milhões de reais de aposentados que "trabalharam a vida inteira e hoje mal conseguem comprar remédios", disse a parlamentar - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

O depoimento do empresário Domingos Sávio de Castro, nesta terça-feira (28/10), à CPMI do INSS, foi marcado por duras críticas e longos momentos de silêncio. Condenado por organização criminosa entre 2013 e 2014, Sávio optou por não responder às perguntas feitas pelos parlamentares, amparado no direito constitucional de permanecer calado. Castro seria procurador da Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (Abapen).



A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) confrontou o empresário sobre o funcionamento de suas empresas de call center, que, segundo investigações e relatos de ex-funcionários, teriam sido usadas para aplicar golpes em aposentados e pensionistas.

“Suas empresas criavam os problemas, atendiam às vítimas e lucravam com isso. [...] O senhor transformou o sofrimento de aposentados em negócio”, afirmou Ventura, em tom indignado. A parlamentar detalhou que companhias ligadas a Sávio, como a ADMH Assessoria Empresarial, teriam repassado R$ 2 milhões ao grupo chefiado por Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.

Adriana Ventura também citou transferências entre entidades e empresas controladas pelo empresário, como a Brasprev e a Prevent Brasil, que teriam movimentado valores para contas pessoais e corporativas associadas a ele. “O senhor montou um esquema completo: fraudava os aposentados, recebia o dinheiro e ainda atendia as reclamações dessas mesmas vítimas”, acusou ela.

Apesar dos insistentes questionamentos, Sávio permaneceu em silêncio. A deputada lamentou a postura do depoente e afirmou que ele “perde a chance de ajudar o Brasil [...], mesmo que fosse em uma sala reservada”. “Mas prefere proteger os grandes bandidos que lucraram com o dinheiro da Previdência”, criticou.

Durante a oitiva, a parlamentar reforçou que o objetivo da CPMI é expor os responsáveis pelo desvio de milhões de reais de aposentados que “trabalharam a vida inteira e hoje mal conseguem comprar remédios”.

