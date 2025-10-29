Caos no Rio: governo Lula quer acelerar aprovação de Projeto Antifacção

A expectativa do governo é aproveitar a repercussão do caso no Rio para aprovar os projetos no Legislativo - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu priorizar o projeto de lei Antifacção, que endurece penas para líderes do narcotráfico, com até 30 anos de prisão. A expectativa é acelerar a tramitação no Congresso Nacional, que recebeu a proposta do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O chefe do Planalto teria sido orientado pelo ministro da Secom, Sidônio Pereira, que argumentou por um retorno mais rápido do que a PEC da Segurança Pública.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A decisão ocorre em meio ao caos da operação contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou ontem (28/10) mais de 100 mortos, incluindo policiais. A expectativa do governo é aproveitar a repercussão do caso para aprovar os projetos no Legislativo. Para os aliados de Lula, as propostas podem amenizar a situação da violência no país e dar mais autonomia para o Executivo para atuar na segurança pública.

O projeto Antifacção cria a modalidade qualificada desse crime, facilita ações contra empresas usadas pelo crime organizado e regula a gravação de conversas entre criminosos e advogados dentro da prisão. Com isso, passa a ser considerado hediondo, o que significa que será inafiançável e não poderá ser perdoado por indulto.

Leia também: Lula faz reunião de emergência no Alvorada após megaoperação no RJ

O texto também prevê uma série de mudanças na Lei de Execução Penal para endurecer medidas contra os envolvidos, além de melhorar o combate ao crime organizado e investigações sobre lavagem de dinheiro. Há ainda a previsão de pena de 12 a 30 anos de prisão, em caso de homicídio praticado a mando de uma facção.

A operação contra o Comando Vermelho chamou cerca de 2,5 mil agentes da força de segurança do estado para cumprir 100 mandados de prisão. Ao iniciarem os trabalhos, durante a madrugada de ontem, os policiais foram recebidos a tiros por traficantes. O caos interrompeu o funcionamento de serviços essenciais em toda a região metropolitana da capital. Os bandidos fecharam diversas ruas das zonas Norte e Sudoeste do Rio, em retaliação à operação do governo local.

Saiba Mais Política Derrite deixa cargo em SP para relatar projeto que classifica facções como terroristas

Derrite deixa cargo em SP para relatar projeto que classifica facções como terroristas Política Entidades repudiam operação mais letal do Rio: "Matança do Estado brasileiro"

Entidades repudiam operação mais letal do Rio: "Matança do Estado brasileiro" Política Lula ficou "estarrecido" com operação e falta de aviso, diz Lewandowski