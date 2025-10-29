InícioPolítica
Edinho diz ser "lamentável" fazer política usando as mortes da operação no Rio

Fala do presidente do PT foi dada após o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), afirmar que "de vítimas ontem só os policiais"; megaoperação no estado deixou ao menos 120 mortos

"Não será com politicagem que vamos derrotar o crime organizado, e sim com competência", escreveu Edinho - (crédito: Reprodução Youtube)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, classificou, nesta quarta-feira (29/10), como "lamentável" posicionamentos de governadores que, "na saga de atacar o presidente Lula", buscam benefícios políticos sobre "corpos de centenas de mortos". A mensagem, publicada em seu perfil no X, foi publicada após o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), elogiar a megaoperação contra a facção do Comando Vermelho, realizada ontem, e dizer que as únicas vítimas da megaoperação são os quatro policiais que morreram.

Além do quatro policiais assassinados, a operação deixou quase 120 mortos e prendeu mais de 100 suspeitos de participação em esquemas da facção criminosa. "Lamentável que governadores, na saga de atacar o presidente Lula, montem palanque sobre os corpos de centenas de mortos, que façam comício sobre as lágrimas de centenas de mães que ainda não enterraram seus filhos", escreveu Edinho Silva.

Ainda em sua publicação no X, o presidente do PT escreveu que "não será com politicagem" que o crime organizado será combatido. Segundo ele, operação contra facções deve prezar por linhas de inteligência e não por confrontos, como foi o caso da Operação Contenção, deflagrada ontem.

"Não será com politicagem que vamos derrotar o crime organizado, e sim com competência, como foi feito na operação Carbono Oculto", lembrou Edinho, citando ação da Polícia Federal realizada em agosto contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) e fintechs que lavavam dinheiro do crime.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 29/10/2025 17:30 / atualizado em 29/10/2025 17:31
