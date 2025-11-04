Marina cobra financiamento climático para países subdesenvolvidos

Marina também alertou para o fato de a comunidade científica apontar que o planeta aproxima-se de um ponto de "não retorno" quanto ao aumento da temperatura média global - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, cobrou, na tarde desta terça-feira (4/11), mudanças no financiamento global contra as mudanças climáticas. Segundo ela, os ajustes nos investimentos dos países desenvolvidos são essenciais para viabilizar a transição ecológica dos países menos desenvolvidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Antes do início da COP30, Lula e Marina reforçam compromisso ambiental

"É urgente viabilizar recursos para que os países menos desenvolvidos façam suas transições e avancem na sustentabilidade”, disse Marina durante sua participação no PRI in Person (Princípios para o Investimento Responsável), conferência sobre investimentos sustentáveis realizada em São Paulo.

O evento ocorreu a seis dias para a realização da COP 30, em Belém. Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, Marina também alertou para o fato de a comunidade científica apontar que o planeta aproxima-se de um ponto de "não retorno" quanto ao aumento da temperatura média global.

Leia também: Lula destaca em Belém que COP 30 será marco para o mundo enxergar a Amazônia

Como resposta a esse cenário, defendeu a ministra, o mundo deverá seguir uma transição justa para um modelo de desenvolvimento, "baseado em fatores sociais, econômicos e ambientais de sustentabilidade".