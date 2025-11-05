Senado marca sabatina de Gonet para 12 de novembro

A indicação, feita em agosto, será analisada novamente pelos senadores antes de seguir para o plenário - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado definiu para o dia 12 de novembro a sabatina de Paulo Gonet, atual procurador-geral da República, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser reconduzido ao cargo. A indicação, feita em agosto, será analisada novamente pelos senadores antes de seguir para o plenário.

O relator da mensagem presidencial, senador Omar Aziz (PSD-AM), apresentou parecer favorável à recondução de Gonet, sem apontar impedimentos. Durante a leitura do relatório, nesta quarta-feira (5/11), o colegiado aprovou um pedido de vista coletiva, o que adiou a votação final do parecer para a próxima semana, após a sabatina.

Aziz destacou que Gonet tem conduzido o Ministério Público Federal de forma técnica e sem interferências políticas. “A atuação apartidária e técnica do senhor Paulo Gonet é evidenciada pela pacificação interna do Ministério Público desde a sua posse. Não há mais divergências radicais como as que se verificavam anteriormente”, afirmou o senador.

Entre os pontos ressaltados pelo relator estão o papel do procurador-geral na condução das investigações sobre os ataques de 8 de janeiro de 2023 e as apurações sobre a tentativa de golpe de Estado. Caso seja aprovado na CCJ e no plenário, Gonet assumirá novo mandato à frente da Procuradoria-Geral da República.