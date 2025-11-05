InícioPolítica
Gleisi celebra nova fase da Carbono Oculto e reforça PEC da Segurança

Ministra disse que o projeto prevê combate ao crime "sem demagogia e sem colocar em risco a soberania nacional", em contrapartida ao projeto que equipara facções a terroristas

"Quem tem medo da PEC da Segurança são os criminosos, seus agentes financeiros e os que exploram o medo com objetivo eleitoreiro", comentou a ministra - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, comemorou nesta quarta-feira (5/11) a nova fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada hoje, que fechou 49 postos de combustível por suspeita de ligação com a facção PCC.

Segundo ela, esse tipo de ação é o que defende a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, em tramitação no Legislativo, "sem demagogia e sem colocar em risco a soberania nacional", em referência à proposta da oposição para classificar as facções como organizações terroristas.

"Mais uma fase da Operação Carbono Oculto, desta vez no Piauí, Maranhão e Tocantins, desarticulou uma rede de fraude de combustíveis e lavagem de dinheiro da facção PCC. É parte do mesmo esquema bilionário envolvendo financeiras na Faria Lima que foi desmantelado no mês de agosto", escreveu a ministra em suas redes sociais.

"Mais uma vez, a Polícia Federal e a Receita agiram em coordenação com polícias estaduais e Ministério Público, seguindo o dinheiro sujo e usando a inteligência para prender os cabeças do crime. É isso que propõe a PEC da Segurança Pública, sem demagogia e sem colocar em risco a soberania nacional", acrescentou.

Embate pela segurança pública

A fala ocorre em meio a um embate entre governo e oposição no Congresso sobre projetos de combate ao crime organizado, impulsionado pela megaoperação que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro na semana passada. 

Enquanto o governo defende a PEC da Segurança, que aumenta a participação da União no combate ao crime, opositores defendem classificar as facções como organizações terroristas, endurecendo as punições. 

O Planalto teme, no entanto, que a medida abra brechas para intervenções estrangeiras no país sob o pretexto de combater o terrorismo, como os Estados Unidos fazem atualmente na Venezuela.

"Quem tem medo da PEC da Segurança são os criminosos, seus agentes financeiros e os que exploram o medo com objetivo eleitoreiro", frisou ainda Gleisi.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 05/11/2025 11:30 / atualizado em 05/11/2025 11:31
