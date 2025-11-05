Governo do DF pede ao STF avaliação médica de Bolsonaro antes de prisão

Recurso da defesa de Bolsonaro será julgado a partir de sexta (7/11) - (crédito: Sergio Lima/AFP)

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal enviou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pedindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a uma avaliação médica antes de iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e três meses de prisão. O objetivo é verificar se ele tem condições de ficar detido no Complexo Penitenciária da Papuda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O documento, mantido sob sigilo, foi encaminhado ao gabinete de Moraes na segunda-feira (3/11). O recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro contra a condenação por tramar um golpe de Estado será julgado a partir de sexta-feira (7/11). No entanto, a expectativa é que o pedido seja rejeitado e que o ex-presidente seja preso ainda neste mês.

No texto, o secretário de Administração Penitenciária, Wenderson Souza e Teles, solicita uma "avaliação de seu quadro clínico e sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizadas nos estabelecimentos profissionais" do DF.

Ele destaca a necessidade do exame devido ao histórico de saúde do ex-presidente, que já passou por algumas cirurgias abdominais e apresentou crises de soluços recorrentes durante o período em prisão domiciliar, além de ter sido diagnosticado com câncer de pele em fase inicial, denominado de carcinoma de células escamosas "in situ".

Após o julgamento dos recursos, caberá a Moraes definir onde o ex-presidente cumprirá a pena. A possibilidade mais provável é que ele seja levado inicialmente para uma cela na Superintendência da Polícia Federal, localizada em Brasília. Caso a perícia médica seja realizada e identifique problemas graves de saúde, ele poderá continuar em prisão domiciliar.

O Correio tentou contato com a Secretaria de Administração Penitenciária do DF e com o STF, mas não obteve resposta até a última atualização.

Com informações da Agência Estado.