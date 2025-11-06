Lula fala em recuperar hectares de pastos degradados em 10 anos

Segundo o petista, que discursou durante a Cúpula de Líderes da COP 30, a recuperação de terras que perderam suas capacidades produtiva será feita junto às iniciativas de combate ao desmatamento - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comprometeu-se a recuperar, em 10 anos, 40 milhões de hectares de pastagens degradadas nas florestas brasileiras. Segundo o petista, que discursou durante a Cúpula de Líderes da COP 30, a recuperação de terras que perderam suas capacidades produtiva será feita junto às iniciativas de combate ao desmatamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"As florestas foram reconhecidas como parte da solução climática no Acordo de Paris. Na COP de Glasgow, concordamos com a meta de desmatamento zero até 2030. Esse é um dos principais compromissos do meu governo. Já reduzimos o desmatamento em mais de 50%. Registramos a menor taxa de desmatamento na Amazônia em 11 anos. Vamos recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas em dez anos", afirmou o presidente.

Durante seu discurso, que antecedeu a priemira Sessão Temática da Mesa Redonda de Líderes: “Clima e Natureza: Florestas e Oceanos”, Lula ponderou que o enfrentamento à mudança climática deve abranger soluções aos povos que dependem dela para viver.

"50 milhões de pessoas vivem no território amazônico da América do Sul, em metrópoles como Belém ou Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)", disse o líder brasileiro.

Leia também: COP30: Lula lança fundo para preservação de florestas tropicais

"Nenhuma floresta tropical vai contribuir para o enfrentamento da mudança do clima se não for capaz de gerar soluções para quem vive nelas. Por isso, valorizamos o papel da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia está inaugurando uma nova era no combate a ilícitos transnacionais e crimes ambientais", completou o presidente.