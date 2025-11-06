InícioPolítica
JUSTIÇA CLIMÁTICA

Lula defende soluções aos povos vivem em florestas tropicais

Em discurso na Cópula de Líderes da COP 30, Lula enfatizou que a eficácia da conservação ambiental depende da geração de renda e bem-estar à população local

"50 milhões de pessoas vivem no território amazônico da América do Sul, em metrópoles como Belém ou Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)", disse o líder brasileiro, durante discurso realizado na Cúpula de Líderes da COP 30, em Belém - (crédito: EPA)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quinta-feira (6/11), que as soluções para o enfrentamento das mudanças climáticas devem considerar as pessoas que vivem em florestas tropicais.

"50 milhões de pessoas vivem no território amazônico da América do Sul, em metrópoles como Belém ou Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)", disse o líder brasileiro, durante discurso na Cúpula de Líderes na COP 30, em Belém.

"Nenhuma floresta tropical vai contribuir para o enfrentamento da mudança do clima se não for capaz de gerar soluções para quem vive nelas. Por isso, valorizamos o papel da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia está inaugurando uma nova era no combate a ilícitos transnacionais e crimes ambientais", completou o presidente.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 06/11/2025 20:16
