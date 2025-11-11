Brasil é reeleito para Conselho da ONU Turismo; Sabino ocupa o cargo

Sabino decidiu desobedecer ordem de seu partido, União Brasil, e continua no cargo de ministro do Turismo. Legenda anunciou desembarque do governo Lula - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)

O Brasil foi reeleito nesta terça-feira (11/11) para presidir o Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas (ONU) Turismo, agência especializada de promoção do turismo internacional. O cargo é ocupado pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, que celebrou a reeleição nas redes sociais.

“No ano passado, tive a honra de ser o primeiro brasileiro a assumir essa função e hoje renovamos esse compromisso. O Brasil vive um dos melhores momentos da sua história no turismo, com o crescimento sendo reconhecido mundialmente”, escreveu Sabino em suas redes sociais.

A votação ocorreu de forma híbrida em Riade, na Arábia Saudita. Sabino foi representado pela secretária-executiva da pasta, Ana Carla Lopes, pois está em Belém para compromissos da COP30.

Ministro pode ser expulso de partido

Sabino segue como ministro do Turismo, apesar das ameaças de expulsão de seu partido, o União Brasil, que decidiu deixar a base governista. A legenda chegou a marcar reunião para discutir o tema para ontem (10), dia de abertura da Conferência do Clima na capital paraense, mas adiou o encontro.

A expectativa agora é que Sabino permaneça no cargo. Ele chegou a entregar uma carta de demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas voltou atrás. Há possibilidade que ele busque outra legenda caso seja expulso, mas sinaliza manter o apoio ao presidente.

Um dia antes da reunião que reelegeu o Brasil para chefiar o Conselho Executivo, a ONU Turismo também elegeu a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária-geral do órgão, Shaikha Nasser Al Nowais, da Arábia Saudita.