Combate ao Crime Organizado

Líder do PP diz que partido vai rejeitar destaque sobre terrorismo

Dr. Luizinho afirma que legenda votará contra equiparar facções criminosas a organizações terroristas. Ele confirma que Derrite apresentará um novo relatório com ajustes pedidos pelo Executivo

Dr. Luizinho também confirmou que um novo relatório será apresentado por Derrite, incluindo sugestões adicionais do Ministério da Justiça. - (crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
O líder do Progressistas na Câmara, Dr. Luizinho (RJ), afirmou que a bancada do partido não apoiará o destaque do Partido Liberal (PL) que pretende classificar facções criminosas como organizações terroristas. Ele disse que a orientação partidária será votar contra, seguindo o parecer do relator Guilherme Derrite (PP-SP), que tratou o tema como “superado”.

Segundo o líder, a mudança poderia provocar interpretações externas que afetariam a soberania nacional, além de não representar a forma mais eficaz de combater o crime organizado. Para o PP, o avanço está no endurecimento das penas, como condenações de até 40 anos e transferência automática de líderes para presídios federais.

Dr. Luizinho também confirmou que um novo relatório será apresentado por Derrite, incluindo sugestões adicionais do Ministério da Justiça. A principal dúvida em discussão envolve o destino dos recursos apreendidos — se irão para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) ou para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad). Ele disse que o ministério solicitou oficialmente que os valores fossem destinados ao FNSP.

O líder criticou tentativas de politizar a pauta e afirmou que o foco deve ser “combater o crime”, não disputar narrativas. A votação final ainda deve enfrentar resistência e negociações até o plenário.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 18/11/2025 17:44
