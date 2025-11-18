Líder do PP diz que partido vai rejeitar destaque sobre terrorismo

Dr. Luizinho também confirmou que um novo relatório será apresentado por Derrite, incluindo sugestões adicionais do Ministério da Justiça. - (crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O líder do Progressistas na Câmara, Dr. Luizinho (RJ), afirmou que a bancada do partido não apoiará o destaque do Partido Liberal (PL) que pretende classificar facções criminosas como organizações terroristas. Ele disse que a orientação partidária será votar contra, seguindo o parecer do relator Guilherme Derrite (PP-SP), que tratou o tema como “superado”.

Segundo o líder, a mudança poderia provocar interpretações externas que afetariam a soberania nacional, além de não representar a forma mais eficaz de combater o crime organizado. Para o PP, o avanço está no endurecimento das penas, como condenações de até 40 anos e transferência automática de líderes para presídios federais.

Dr. Luizinho também confirmou que um novo relatório será apresentado por Derrite, incluindo sugestões adicionais do Ministério da Justiça. A principal dúvida em discussão envolve o destino dos recursos apreendidos — se irão para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) ou para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad). Ele disse que o ministério solicitou oficialmente que os valores fossem destinados ao FNSP.

O líder criticou tentativas de politizar a pauta e afirmou que o foco deve ser “combater o crime”, não disputar narrativas. A votação final ainda deve enfrentar resistência e negociações até o plenário.

