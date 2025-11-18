Senado aprova voto de censura ao chanceler alemão

Após declarações consideradas xenófobas e preconceituosas do chanceler alemão, Friedrich Merz, contra Belém (PA), o plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (18/11), um requerimento do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) com voto de censura ao político germânico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em seu discurso no Congresso de Comércio Alemão, o chanceler comparou a Alemanha ao Brasil, afirmou que seu país era um dos “mais bonitos do mundo” e que, enquanto estava na Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), perguntou a jornalistas que o acompanhavam se alguém gostaria de ficar lá, e “ninguém levantou a mão”. “Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos”, disse Merz.

O senador Zequinha Marinho reprovou a postura do chanceler, definindo-a como “superficial”. Ele defendeu que os países ricos assumam compromissos concretos com o financiamento da preservação florestal.

Para o parlamentar, as declarações do alemão “não são apenas infelizes”, mas desrespeitam a cidade-sede da COP30, Belém, e todo o povo brasileiro, principalmente a Amazônia, “região que é patrimônio da humanidade”.

“A COP30 é uma oportunidade para que os países assumam compromissos reais e ambiciosos. Belém foi escolhida justamente por estar no coração da Amazônia, onde se trava a batalha mais importante contra o aquecimento global”, enfatizou o senador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular