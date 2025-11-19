Tentativa de golpe: STF publica ata de condenação do núcleo 3

Primeira Turma do STF condena, por unanimidade, nove dos 10 réus do núcleo 3 - (crédito: Antonio Augusto / STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou, nesta quarta-feira (19/11), a ata do julgamento que condenou nove dos 10 réus do núcleo 3 da trama golpista. Condenado pela Primeira Turma da Corte, o grupo é composto por “kids pretos” — militares das forças especiais (FE) do Exército — e um agente da Polícia Federal.

Os ministros votaram em sessão realizada ontem (18), quando decidiram, por unanimidade, condenar os réus — com exceção do general da reserva Estevam Theophilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, que foi absolvido por falta de provas concretas.

A ata publicada pelo Supremo é o registro oficial dos votos dos magistrados e, agora, resta a publicação do acórdão, que oficializa a decisão.

O núcleo é acusado, principalmente, de monitorar e planejar o assassinato do presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à época. Além disso, alguns dos réus também estariam envolvidos com a autoria e a arrecadação de assinaturas para uma carta que serviria para pressionar a Alta Cúpula do Exército à aderir ao golpe.

Os nove réus foram condenados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Os condenados são: Bernardo Romão Correa Netto (coronel); Fabrício Moreira de Bastos (coronel); Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel); Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel); Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel); Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel); Wladimir Matos Soares (agente da Polícia Federal); e Márcio Nunes de Resende Jr (coronel); Ronald Ferreira de Araújo Jr (tenente-coronel).